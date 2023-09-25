scorecardresearch
Reliance Industries: Mukesh Ambani कैसे अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं अपने कारोबार की कमान

फिच का कहना है कि प्रमोटर के द्वारा खींची गई रेखा भाई बहनों के बीच भविष्य के विवादों को रोकने में मदद करेगा। मुकेश अंबानी निश्चित रूप से परिवार के इतिहास को दोबारा दोहराना नहीं चाहते। उनके पिता और रिलायंस के निर्माता, धीरूभाई अंबानी, 2002 में बिना वसीयत के चले गए थे, उसके बाद उनका और उनके भाई अनिल अंबानी के बीच रिलायंस के निमंत्रण पर लंबा और कड़वा विवाद हुआ था, जो उनकी मां, कोकिला बेन, के दया से अंत में सुलझ गया।

New Delhi,UPDATED: Sep 25, 2023 15:24 IST
Reliance Industries के चेयरमैन Mukesh Ambani अपने बच्चों - आकाश, ईशा और अनंत अंबानी को धीरे-धीरे फैमिली बिज़नेस की कमान सौंप रहे हैं। जिस तरह से मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार को अगली पीढ़ी को सौंपने का फैसला किया है उससे लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगले पांच सालों में प्रमोटर शेयर होल्डिंग पूरी तरह से बदल सकती है। इस बात के संकेत रिलायंस की एजीएम से भी मिलते हैं। इस एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने अपने बच्चों के कारोबार और उनके लक्ष्यों को अलग से रेखांकित किया था। इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि भविष्य में कौन किस तरह की कंपनी संभालेगा।

आकाश अंबानी, सबसे बड़े बेटे, 2022 से ही रिलायंस के टेलीकॉम विभाग, जियो इंफोकॉम के चेयरमैन हैं और उनके पास मेटा प्लेटफॉर्म हैं। ईशा अंबानी, आकाश की जुड़वा बहन, रिलायंस के व्यापार को शिल्प देने में महत्तापूर्ण रहे हैं, डिजिटल और नए बिजनेस प्लैन्स पर काम कर रही हैं। सबसे छोटे, अनंत अंबानी, न्यू एनर्जी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसके तहत रिलायंस कई गीगा फैक्ट्रीज बनाने वाली है।

Sep 25, 2023