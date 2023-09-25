scorecardresearch
Ambani Family Ganpati Pooja: अंबानी परिवार ने कैसे की गणपति पूजा?

एंटीलिया पर बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत की कई जानी-मानी हस्तियां इस दिन पहुंची और गणपति बप्पा के दर्शन किए थे। जिसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। लाल बाग में मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। उनके आस-पास कई गनर तैनात थे। मुकेश अंबानी अपनी रोल्स रॉयस कार में नजर आए। इसके अलावा बाकी फैमिली मेंबर मर्सिडीज और ‌BMW में दिखाई दिए।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 25, 2023 11:47 IST
भगवान गणेश हिंदू परंपरा में एक खास स्थान रखते हैं। उन्हें 'विघ्नहर्ता' या बाधाओं को दूर करने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के दौरान गरीब से लेकर अमीर हर कोई उनके दर्शनों का लाभ लेना चाहता है। ऐसे में एशिया और देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन Mukesh Ambani भी अपने परिवार के साथ गणपति की भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मुंबई के लाल बाग के राजा के पास पहुंचे। इस दौरान मुकेश अंबानी अपनी गोल्डन कलर की रोल्स रॉयस कार में नजर आए। पूरा अंबानी परिवार लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचा। मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी, बेटे अनंत अंबानी, बेटी ईशा अंबानी, दोनों बेटे, बहुएं और उनके बच्चे भी मौजूद थे। जैसे ही अंबानी परिवार वहां पहुंचा तो उन्हें देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा के बच्चों कृष्णा और आदिया को पुजारी के हाथ में देकर बप्पा के चरणों से आशीर्वाद भी दिलवाया है। पुजारी ने पूजा के लिए लाए कपड़ों को भगवान के चरणों में लगाकर फिर अंबानी परिवार के सदस्यों के गले में डाले। सभी ने टीका लगवाया। इतना ही नहीं दोनों बच्चों के गले में भी भगवान के चरणों में से लाए गए कपड़ों को लगाया गया।

अगर आप तस्वीरों में देखें तो नीता अंबानी पिंक कलर के सूट में नजर आईं। बहू राधिका मर्जेंट लाइट कलर के सूट में माथे पर तिलक लगाकर बेहद खूबसूरत लग रही थीं। ईशा अंबानी ग्रीन कलर के एथनिक लुक में दिखीं। मुकेश अंबानी ने लाल बाग के राजा के पैरों में फूल अर्पित कर आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा इस दौरान नीता अंबानी ने बड़े अच्छे से हाथ जोड़कर अभीवादन किया। लाल बाग में मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। उनके आस-पास कई गनर तैनात थे। मुकेश अंबानी अपनी रोल्स रॉयस कार में नजर आए। इसके अलावा बाकी फैमिली मेंबर मर्सिडीज और ‌BMW में दिखाई दिए। देश में 19 सितंबर को गणपति उत्सव की शुरुआत हुई और इसी दिन देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने गणपति बप्पा का स्वागत अपने आवास एंटीलिया पर भी किया था. उनके आवास एंटीलिया पर बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत की कई जानी-मानी हस्तियां इस दिन पहुंची और गणपति बप्पा के दर्शन किए थे। जिसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब देखा गया था।

