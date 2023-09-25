आज Bhopal जायेंगे PM Modi, जंबूरी मैदान में 10 लाख लोगों को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री Narendra Modi सोमवार को मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इस विशाल जनसभा को बीजेपी के एमपी में चुनाव प्रचार की शुरूआत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही एमपी के चुनाव में उतरेगी। पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुबह 11 बजे भोपाल पहुंचकर जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

भाजपा ने सोमवार के कार्यक्रम के लिए 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है, जिसे भगवा पार्टी द्वारा शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया जा रहा है। बीजेपी ने इस महीने की शुरुआत में जनता तक पहुंचने के लिए पांच यात्राएं शुरू की थीं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 सितंबर को सतना के चित्रकूट से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इन यात्राओं ने मप्र के कुल 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 223 को कवर किया है। पार्टी नेताओं ने कहा, "इन यात्राओं का औपचारिक समापन 25 सितंबर को भोपाल में विशाल कार्यकर्ता बैठक के रूप में होगा।