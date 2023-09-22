Elon Musk: Tesla भारत में बनाएगी बैट्री स्टोरेज फैक्ट्री

Tesla कंपनी ने भारत में 'Powerwall' सिस्टम के लिए प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया है। 'Powerwall' एक बैटरी सिस्टम है जो रात के समय में सौर पैनल और ग्रिड के जरिए से पावर को स्टोर करता है। यह घरेलू उपकरणों को बिजली देने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 'Powerwall' को आप अपने घर के छत पर रख सकते हैं और इसे सूर्य की रोशनी से चार्ज किया जा सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Also Read: Tesla Mega Factory: सऊदी अरब और तुर्की टेस्ला की फैक्ट्री खोलने की तैयारी में

मौजूदा में 'Powerwall' की कीमत कैलिफ़ोर्निया में 5,500 डॉलर से अधिक है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने Tesla से बातचीत करके इसकी कीमत कम करने की मांग की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देगा और बिजली की कमी को कम करेगा। Tesla ने पहले ही भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री के बारे में बातचीत की है और अब 'Powerwall' के साथ बैटरी स्टोरेज क्षेत्र में भी अपना पैर जमाने का प्रयास कर रही है।

Tesla कंपनी ने भारत में 'Powerwall' सिस्टम के लिए प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया है

इससे न केवल टेस्ला को भारतीय बाजार में मजबूत पैर के साथ प्रवेश करने का मौका मिलेगा, बल्कि भारत को ऊर्जा संचयन और बिजली सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।