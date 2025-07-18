scorecardresearch
तीन गुना बिक्री के साथ दमदार मुनाफा, अब कंपनी कर रही डिविडेंड की तैयारी; निवेशकों की नजर रियल एस्टेट के इस शेयर पर

Multibagger Stock: शेयर बाजार में रियल एस्टेट की कंपनी Man Infra के शेयर फोकस में आ गए हैं। अगले महीने कंपनी की वार्षिक बैठक होगी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2025 13:05 IST
multibagger stock

शेयर बाजार की निवेशकों की नजर इन दिनों रियल एस्टेट कंपनी Man Infraconstruction Limited (MAN Infra) पर टिकी है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 180 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज को अपने आगामी बैठक की जानकारी दी। इस जानकारी के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए।

इस दिन होगी वार्षिक बैठक

कंपनी की AGM यानी वार्षिक बैठक 13 अगस्त 2025 को ऑनलाइन होने वाली है। इस मीटिंग में कंपनी ₹0.90 प्रति शेयर डिविडेंड को मंजूरी दे सकती है। कंपनी ने पहले ही दो बार ₹0.45-₹0.45 का अंतरिम डिविडेंड दिया है। अब कंपनी फाइनल डिविडेंड दे सकती है।

AGM में वोटिंग के लिए ई-वोटिंग की सुविधा दी गई है। 6 अगस्त तक जिनके पास कंपनी के शेयर होंगे वे वोट कर सकेंगे। ई-वोटिंग 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच होगी।

तीन गुना बढ़ी बिक्री

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने ₹2,251 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल्स की है। ये आंकड़ा पिछले साल से तीन गुना ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी ने इस साल ₹1,108 करोड़ का रेवेन्यू और ₹283 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कमाया है।

कंपनी ने मुंबई जैसे बड़े शहरों जैसे घाटकोपर, विले पार्ले, ताड़देव और दहिसर में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इससे कंपनी की कमाई और मुनाफा दोनों बढ़ा है।

एक और अच्छी बात ये है कि MAN Infra पूरी तरह कर्ज मुक्त (Debt-Free) है। कंपनी के पास करीब ₹570 करोड़ कैश पड़ा है। इसका मतलब है कि कंपनी को नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बैंक से उधार नहीं लेना पड़ता।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

MAN Infra ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 10 फीसदी तक चढ़ें है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 20 फीसदी की गिरावट देखी गई। साल 2025 में अभी तक कंपनी के शेयर 28 फीसदी तक गिर गए हैं। इसी तरह सालभर में स्टॉक में 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है।

हालांकि, लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। जी हां, पांच साल में शेयर ने 1,411.18 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू करीब 2 लाख हो जाती।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
