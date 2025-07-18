Coldplay के कॉन्सर्ट में कैम ने पकड़ा कंपनी के CEO और HR हेड को, वायरल वीडियो से मच गया बवाल

बॉस्टन के गिलेट स्टेडियम में Coldplay का कॉन्सर्ट तो शानदार चल रहा था, लेकिन एक पल ऐसा आया जिसने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। किस कैम (Kiss Cam) ने एक ऐसे जोड़े को पकड़ लिया जो सिर्फ दर्शक नहीं थे वो एक ही कंपनी के बड़े अफसर थे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कैमरे की नजर पड़ी एंडी बायरन और क्रिस्टिन कैबट पर, जो एक-दूसरे के काफी करीब बैठे थे। एंडी न्यूयॉर्क बेस्ड डेटा सॉफ्टवेयर कंपनी Astronomer के CEO है। वहीं, क्रिस्टिन उसी कंपनी की Chief People Officer यानी HR हेड हैं। दोनों को एक साथ देखकर स्टेडियम में बैठे लोगों ने जबरदस्त रिएक्शन दिया।

Coldplay के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन ने जैसे ही इन दोनों को स्क्रीन पर देखा और बोला कि "ओह, देखो इन दोनों को।" इसके बाद उन्होंने मस्ती में कहा कि "या तो ये अफेयर में हैं या बहुत शर्मीले हैं।" इस पर पूरा स्टेडियम ठहाकों से गूंज उठा। एंडी तुरंत सीट के पीछे झुक गए और क्रिस्टिन ने शर्म से चेहरा ढक लिया। पूरा सीन कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

कौन हैं एंडी बायरन? (WHO IS ANDY BYRON?)

एंडी बायरन जुलाई 2023 से Astronomer के CEO हैं। यह कंपनी Apache Airflow नाम की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्लेटफॉर्म Astro बनाती है। इससे बड़ी कंपनियां अपने डेटा को आसानी से मैनेज कर पाती हैं।

इससे पहले एंडी कई बड़े सॉफ्टवेयर और डेटा कंपनियों में सीनियर पोजिशन पर काम कर चुके हैं। वो LinkedIn पर एक्टिव रहते हैं और कंपनी से जुड़ी अपडेट्स शेयर करते हैं। पर्सनल लाइफ में वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हैं।

कितनी है एंडी बायरन की नेटवर्थ? (ANDY BYRON’S NET WORTH)

मई 2025 में Astronomer की सीरीज D फंडिंग हुई। इसमें कंपनी की वैल्यू $1.2 से $1.3 बिलियन आंकी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंडी के पास कंपनी की 1% से 5% हिस्सेदारी हो सकती है। इसका मतलब है कि उनकी संपत्ति सिर्फ शेयर से ₹100 करोड़ से ₹540 करोड़ के बीच हो सकती है।

अगर पहले की सैलरी, बोनस और स्टॉक ऑप्शन को जोड़ें तो उनकी कुल संपत्ति करीब ₹170 करोड़ से ₹580 करोड़ हो सकती है। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं। इस पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है।

कौन हैं क्रिस्टिन कैबट? (WHO IS KRISTIN CABOT?)

क्रिस्टिन नवंबर 2024 में Chief People Officer के रूप में Astronomer से जुड़ीं। इससे पहले उन्होंने Neo4j, Proofpoint और ObserveIT जैसी बड़ी कंपनियों में HR लीडर के रूप में काम किया है। वो Gettysburg College से पढ़ी हैं।