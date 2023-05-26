मंदी के कारण Amazon ने की कैंपस प्लेसमेंट में देरी
Tech की दिग्गज Amazon ने IIT और NIT से कैंपस हायर करने के लिए किए गए रोजगार प्रस्ताव पत्रों को वापस ले लिया है, Business Today के सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिली है। IIT Bombay से हाल ही में स्नातक, जिसे अमेज़ॅन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की भूमिका के लिए नियुक्त किया गया था, उस ने बिजनेस टुडे को बताया कि उसका ऑफर लेटर जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है । एक इंजीनियर ने कहा, मुझे लगभग 30LPA के CTC के साथ SDE-1 पर Amazon में भर्ती किया गया था। मैं जून में ज्वाइन करने वाला था, लेकिन मुझे HR से एक Email मिला जिसमें कहा गया था कि ऑफर को टाल दिया गया है। मेरी अगली जॉइनिंग जनवरी में होंगी। यह पूरे आईआईटी में है। मैं अन्य परिसरों के कई अन्य लोगों को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ इंटर्न किया था, यहां तक कि उनके ऑफर लेटर भी टाल दिए गए हैं।सूत्रों के मुताबिक एनआईटी से कैंपस हायर करने वालों को भी सूचना मिली कि उनके ऑफर लेटर को टाल दिया गया है।
एनआईटी छात्रों के ऑफर लेटर भी टाल दिए गए हैं। कुछ को रद्द भी कर दिया गया है, यह मेरे संज्ञान में आया है, एनआईटी के एक प्लेसमेंट सेल समन्वयक ने कहा है । बिज़नेस टुडे ने इस पर टिप्पणी के लिए अमेज़न से संपर्क किया है। IIT से हाल ही में स्नातक ने नोट किया कि उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए छह महीने बहुत लंबा है और वह नए अवसरों की तलाश करने की योजना बना रहा है।"मैं छह महीने तक इंतजार नहीं कर सकता, यह मेरी प्रोफ़ाइल पर अच्छी तरह से प्रदर्शित नहीं होगा।
बाजार कठिन है लेकिन मैंने पूर्व छात्रों से जुड़ना शुरू कर दिया है और अन्य अवसरों की तलाश शुरू कर दी है।"बिज़नेस टुडे ने पहले खबर दी थी कि अमेज़न ने भारत में अमेज़न वेब सर्विसेज और अमेज़न के पीपुल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के कर्मचारियों को निकाल दिया है। SEC फाइलिंग के अनुसार, पिछले महीने Amazon ने अपने Q1 FY 2023 के परिणामों की घोषणा की। 2022 की पहली तिमाही में 3.7 बिलियन डॉलर की तुलना में पहली तिमाही में कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 4.8 बिलियन डॉलर हो गई। पहली तिमाही 2023 की परिचालन आय में अनुमानित विच्छेद लागत से संबंधित लगभग 0.5 बिलियन डॉलर के शुल्क शामिल हैं। 2022 की पहली तिमाही में 116.4 बिलियन डॉलर की तुलना में पहली तिमाही में टेक दिग्गज की शुद्ध बिक्री 9% बढ़कर 127.4 बिलियन डॉलर हो गई।
