Adani-Hindenburg मामला, याचिकाकर्ता ने 'हितों के टकराव' का आरोप लगाया

Supreme Court में दायर एक नई याचिका में आरोप लगाया गया है कि Hindenburg रिपोर्ट में Adani Group के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच करने वाली अदालत की निगरानी वाली समिति में भी हितों का टकराव है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी आग्रह किया गया है, जिसमें वित्त, कानून और शेयर बाजार के क्षेत्र के विशेषज्ञ हों और जिनके मौजूदा मामले के नतीजे में हितों का कोई टकराव न हो। ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन छह सदस्यीय समिति का हिस्सा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे को प्रमुख नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। मार्च, 2022 से ग्रीनको और अदानी समूह भारत में अदानी समूह की सुविधाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए घनिष्ठ साझेदारी में काम कर रही हैं। दूसरी ओर, केवी कामथ पहले से ही एक बैंक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर का सामना कर रहे हैं, और वकील सोमशेखर विभिन्न मंचों पर अडानी के लिए पेश हुए हैं, जैसा कि याचिका में कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है। इससे पहले, अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एक याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत में आरोप लगाया था कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शीर्ष अदालत के महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया और कथित स्टॉक पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के पत्र पर सोता रहा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में याचिकाकर्ता ने कहा कि जब अडानी समूह के खिलाफ ओवर इनवॉयसिंग मामले में जांच चल रही थी, तब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 2014 में तत्कालीन सेबी अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर सचेत किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, समूह बिजली उपकरणों के आयात में अधिक मूल्यांकन के तौर-तरीकों का उपयोग करके कथित तौर पर निकाले गए धन का उपयोग करके शेयर बाजार में हेरफेर कर सकता है।

हलफनामे में दावा किया गया कि पत्र के साथ एक सीडी थी जिसमें 2,323 करोड़ रुपये की हेराफेरी के सबूत थे और डीआरआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले पर दो नोट्स थे। हलफनामे में कहा गया है कि पत्र में यह भी कहा गया है कि डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट से और दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं।

