Dhanlaxmi Bank के इंडिपेंडेट डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

केरल के Dhanlaxmi Bank के इंडिपेंडेट डायरेक्टर्स में से एक Sridhar Kalyanasundaram ने 16 सितंबर को इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर को बैंक की ओर से एक्सचेंजों दी गई जानकारी के अनुसार बैंक के ऑपरेशन में कई मुद्दों और बोर्ड के अंदर आंतरिक लड़ाई का हवाला दिया गया है।कल्याणसुंदरम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखे अपने इस्तीफे में बोर्ड से सपोर्ट में कमी सहित कई मुद्दों का जिक्र किया है।

इसके अलावा राइट्स इश्यू प्लान से संबंधित मुद्दे, कैपिटल एहांसमेंट प्लान और बैंक के बोर्ड का आचरण सहित कई मुद्दों के बारे में लिखा है। कल्याणसुंदरम ने अपने इस्तीफे पत्र में कहा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां दिए गए इनपुट के मूल्य के बावजूद बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा मेरे इनपुट को जानबूझकर अस्वीकार कर दिया गया। कल्याणसुंदरम ने अपने इस्तीफे में कहा मैं अकेला यहां तक कि पहला डायरेक्टर नहीं हूं जिसे अपनी जिम्मेदारी न निभाने के कारण नाराजगी का सामना करना पड़ा है। धनलक्ष्मी बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियुक्त दो एडिशनल डायरेक्टर्स सहित 10 बोर्ड सदस्य हैं।

बैंक बीते सालों में टॉप लेवल के इस्तीफों और ऑपरेशन संबंधी मुद्दों को लेकर खबरों में रहा है। कल्याणसुंदरम ने अपने इस्तीफे में कहा, बैंक वन टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है, यहां तक कि इसका बैंक की एनपीए स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दिसंबर 2021 में जी सुब्रमोनिया अय्यर के इस्तीफे के बाद से केरल बेस्ड बैंक का कोई चेयरमैन नहीं है। अय्यर ने कुछ जरूरी और और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। उन्हें फरवरी 2021 में नियुक्त किया गया था।

