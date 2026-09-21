iPhone पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से क्यों चिढ़ते हैं एप्पल के हार्डवेयर चीफ? जानिए क्या है इसकी वजह

नया iPhone खरीदने के बाद ज्यादातर लोग सबसे पहले उस पर टेम्पर्ड ग्लास और कवर लगवाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि फोन गिरने पर उसकी स्क्रीन को नुकसान न पहुंचे। लेकिन Apple के नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग टॉम मैरिब (Tom Marieb) नहीं चाहते कि लोग अपने iPhone पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाएं। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है।

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स्क्रीन प्रोटेक्टर देखकर क्यों चिढ़ते हैं Apple के हार्डवेयर चीफ?

टेक वेबसाइट TechRadar से बातचीत में टॉम मैरिब ने कहा कि जब वह किसी को अपने iPhone पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते देखते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है।

उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि Apple की टीम iPhone की खूबसूरत फ्रंट स्क्रीन बनाने के लिए काफी मेहनत करती है। ऐसे में स्क्रीन पर अलग से प्रोटेक्टर लगाना उन्हें पसंद नहीं है।

टॉम मैरिब को Apple का नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग बनाया गया है। इससे पहले इस पद पर जॉन टर्नस थे, जो टिम कुक की जगह Apple के CEO बने हैं।

Ceramic Shield 2 को लेकर Apple का क्या दावा है?

टॉम मैरिब के मुताबिक, Apple ने iPhone की स्क्रीन को मजबूत बनाने के लिए Ceramic Shield 2 पर काफी काम किया है। कंपनी ने इसे इस तरह तैयार किया है कि स्क्रीन पर खरोंच कम आएं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी इसकी मजबूती बनी रहे।

Apple ने सितंबर 2025 में iPhone 17 सीरीज के साथ Ceramic Shield 2 पेश किया था। यही प्रोटेक्शन iPhone 18 Pro मॉडल्स और फोल्डेबल iPhone Duo की बाहरी स्क्रीन पर भी इस्तेमाल किया गया है।

कंपनी का दावा है कि Ceramic Shield 2 पुराने Ceramic Shield के मुकाबले तीन गुना बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस देता है।

Image Credit: ITG

स्क्रीन की मजबूती कैसे जांचता है Apple?

टॉम मैरिब ने बताया कि Apple अपनी स्क्रीन की टेस्टिंग इस आधार पर करता है कि लोग असल जिंदगी में फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

कंपनी ऐसे टेस्ट तैयार करती है, जिनसे कुछ ही हफ्तों में पांच साल या उससे ज्यादा समय तक फोन इस्तेमाल करने जैसी परिस्थितियों की जांच की जा सके।

क्या iPhone पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना बंद कर देना चाहिए?

Apple के हार्डवेयर चीफ की राय के बावजूद स्क्रीन प्रोटेक्टर हटाना जरूरी नहीं है। फोन गलती से गिरने पर उसकी डिस्प्ले को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। हालांकि, खराब क्वालिटी का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से स्क्रीन देखने का अनुभव प्रभावित हो सकता है।

भारत में कितनी है नए iPhone की कीमत?

Apple ने हाल ही में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च किए हैं। भारत में इनकी शुरुआती कीमत क्रमशः 1,64,900 रुपये और 1,79,900 रुपये है।

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वहीं, कंपनी अगले महीने अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च करेगी। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये होगी।