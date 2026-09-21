Stocks to BUY: Airtel, Acutaas समेत 4 शेयरों में तेजी के संकेत- ब्रोकरेज ने बताए खरीदारी के मौके और टारगेट

बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बावजूद घरेलू ब्रोकरेज फर्म भारतीय इक्विटी को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं। तकनीकी संकेतों और चार्ट पैटर्न के आधार पर ब्रोकरेज ने शॉर्ट टर्म के लिए Bharti Airtel, Acutaas Chemicals, Jubilant Pharmova और NOCIL पर खरीदारी की राय दी है। इन शेयरों में अलग-अलग स्तरों पर ब्रेकआउट और मजबूत तकनीकी संकेत नजर आ रहे हैं।

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Acutaas Chemicals: टारगेट 3,530-3,652 रुपये

Canara Bank Securities ने Acutaas Chemicals को मौजूदा बाजार भाव पर खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, शेयर ने नीचे की ओर जाते चैनल से ब्रेकआउट दिया और फिर ब्रेकआउट स्तर का सफल रिटेस्ट किया। शेयर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुका है, जबकि RSI करीब 52 पर है। ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम बढ़ने से तेजी के संकेत मजबूत हुए हैं। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 3,530-3,652 रुपये और स्टॉपलॉस 3,036 रुपये रखने की सलाह दी है।

Jubilant Pharmova: 1,140-1,150 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद

SMC Global Securities ने Jubilant Pharmova में गिरावट पर 1,040-1,045 रुपये के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। दैनिक चार्ट पर लंबे कंसोलिडेशन के बाद बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट हुआ है। RSI और MACD भी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। 1,040 रुपये के ऊपर शेयर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बरकरार रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 1,140-1,150 रुपये और स्टॉपलॉस 970 रुपये रखने की सलाह दी है।

Bharti Airtel: 2,020 रुपये का टारगेट

SMIFS ने Bharti Airtel में खरीदारी की राय दी है। ब्रोकरेज के अनुसार, शेयर मजबूत वीकली सपोर्ट के करीब कारोबार कर रहा है और गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है। साप्ताहिक 100-DMA भी मजबूत सपोर्ट दे रहा है। 1,740 रुपये के ऊपर कैश क्लोजिंग तक तेजी का स्ट्रक्चर कायम रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 2,020 रुपये और स्टॉपलॉस 1,740 रुपये रखने की सलाह दी है।

NOCIL: 200 रुपये के ऊपर खरीदारी

SMC Global Securities के मुताबिक NOCIL में लंबे समय के ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं। शेयर ने 125-130 रुपये के आसपास डबल-बॉटम बनाया और बाद में 150-190 रुपये के दायरे में कई महीनों तक कंसोलिडेट किया। ब्रोकरेज ने 200 रुपये के ब्रेकआउट के ऊपर कंडीशनल खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 232-235 रुपये और स्टॉपलॉस 180 रुपये रखने की सलाह दी है।