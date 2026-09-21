हेल्थकेयर-टेक कंपनी के शेयर में 5% अपर सर्किट, ₹825 करोड़ के रेवेन्यू लक्ष्य से बढ़ी हलचल

Stock in Focus: हेल्थकेयर, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Lords Mark Industries Ltd) के शेयर में आज 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा।

दोपहर 12:16 बजे तक शेयर 4.45 रुपये चढ़कर 93.45 रुपये पर स्थिर था। हालांकि, कंपनी की कहानी सिर्फ एक दिन की तेजी तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट ने IVD, MedTech और डायलिसिस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए करीब 825 करोड़ रुपये के FY27 रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है।

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हेल्थकेयर कारोबार से 825 करोड़ रुपये की उम्मीद

सितंबर की इन्वेस्टर कॉल में मैनेजमेंट ने FY27 में IVD, MedTech और डायलिसिस से करीब 825 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का अनुमान दिया। यह मैनेजमेंट गाइडेंस है, बुक किया गया रेवेन्यू नहीं। वहीं, जून 2026 तिमाही में पूरे ग्रुप का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 307.68 करोड़ रुपये और PAT 33.18 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी के लिए चुनौती अब इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को वास्तविक बिक्री और मुनाफे में बदलने की है। अलग-अलग डिवाइस बिक्री के साथ रिपीट कंज्यूमेबल्स और लंबे समय के ग्राहक संबंध कारोबार को ज्यादा टिकाऊ बना सकते हैं।

डायलिसिस कारोबार में विस्तार

मैनेजमेंट ने AI-सक्षम डायलिसिस टेक्नोलॉजी के साथ डायलिसिस सेवाओं के विस्तार की योजना भी बताई है। सितंबर में कंपनी ने कहा था कि 500 से ज्यादा डायलिसिस मशीनों के ऑर्डर कन्फर्म हो चुके हैं और मार्च 2027 तक 50 डायलिसिस सेंटर चलाने का लक्ष्य है।

अगर कंपनी इन ऑर्डर्स को इंस्टॉल करने और सेंटरों का नेटवर्क खड़ा करने में सफल रहती है, तो कारोबार सिर्फ मशीन बेचने से आगे बढ़कर रीनल-केयर सेवाओं तक फैल सकता है।

IVD में रिपीट रेवेन्यू का मौका

IVD कारोबार में कंपनी के इंस्टॉल किए गए एनालाइजर उसके बायोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट्स की खपत करते हैं। ऐसे में एक बार एनालाइजर लगाने के बाद उसी ग्राहक से लगातार कंज्यूमेबल बिक्री का अवसर बनता है। बढ़ता इंस्टॉल्ड बेस कंपनी के लिए ज्यादा नियमित रेवेन्यू का आधार बन सकता है।

कंपनी के MedTech कारोबार में आगे की प्रगति अब ऑर्डर को इंस्टॉलेशन, तकनीक को कमर्शियलाइजेशन और कारोबार को बेहतर कैश कन्वर्जन में बदलने पर निर्भर करेगी।