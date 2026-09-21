Mahindra Scorpio N खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानिए सभी वेरिएंट्स की EMI और डाउन पेमेंट
क्या आप भी Mahindra Scorpio N खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए? अगर आप 10 से 15% डाउन पेमेंट करते हैं, तो हर महीने कितनी EMI देनी पड़ सकती है? जानिए Scorpio N के पेट्रोल, डीजल, मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की अनुमानित कीमत, EMI और जरूरी मासिक बजट का पूरा हिसाब।
In Short
- Scorpio N खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?
- 10 से 15% डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी EMI?
- जानिए सभी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स का पूरा हिसाब।
अगर आप 2026 में Mahindra Scorpio N खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि इसके लिए हर महीने कितनी सैलरी होनी चाहिए? क्या 60 हजार या 1 लाख रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति Scorpio N खरीद सकता है?
Scorpio N में पेट्रोल और डीजल के साथ मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (AT) ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं। ऐसे में अलग-अलग वेरिएंट की कीमत और EMI भी अलग हो सकते हैं।
मान लीजिए आप गाड़ी की ऑन-रोड कीमत का 10% से 15% डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम के लिए 9% सालाना ब्याज दर पर 5 साल का कार लोन लेते हैं। ऐसे में आपकी EMI कितनी हो सकती है और किस सैलरी पर कौन सा वेरिएंट बजट में आ सकता है? आइए समझते हैं।
Scorpio N के सभी वेरिएंट्स की कीमत और EMI
सितंबर 2026 में Scorpio N के 31 वेरिएंट्स की लिस्टिंग उपलब्ध है, जिनमें पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमैटिक और 4WD के विकल्प शामिल हैं। नीचे दिल्ली की अनुमानित ऑन-रोड कीमतों के आधार पर EMI का हिसाब दिया गया है।
₹16.06L
EMI कैलकुलेशन का आधार
डाउन पेमेंट: 10% से 15%
लोन अवधि: 5 साल
सालाना ब्याज दर: 9%
कीमतों का आधार: सितंबर 2026 की दिल्ली ऑन-रोड प्राइस लिस्ट।
EMI की रेंज में कम रकम 15% डाउन पेमेंट और ज्यादा रकम 10% डाउन पेमेंट पर आधारित है। सभी रकम अनुमानित हैं।
1. पेट्रोल वेरिएंट्स
2. डीजल वेरिएंट्स
कितनी सैलरी पर कौन सा वेरिएंट बजट में आ सकता है?
EMI के अलावा कितना खर्च आ सकता है?
Scorpio N खरीदने के बाद फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग और पार्किंग जैसे खर्च भी हो सकते हैं। अगर आप इनके लिए हर महीने ₹8,000 से ₹15,000 का बजट रखते हैं, तो ₹40,000 की EMI वाली गाड़ी पर कुल मासिक खर्च करीब ₹48,000 से ₹55,000 तक पहुंच सकता है।
कुल मिलाकर, Scorpio N खरीदने के लिए कोई एक तय सैलरी नहीं है। आपकी कमाई, बचत, डाउन पेमेंट, मौजूदा कर्ज और परिवार के दूसरे खर्च यह तय कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट आपके बजट में फिट बैठ सकता है।