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Newsट्रेंडिंगहनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, ₹350 करोड़ के करीब पहुंची कमाई, मिर्जापुर भी ₹300 करोड़ के पार

हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, ₹350 करोड़ के करीब पहुंची कमाई, मिर्जापुर भी ₹300 करोड़ के पार

बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश और मिर्जापुर मूवी के बीच कमाई की जंग दिलचस्प होती जा रही है। एक फिल्म सातवें हफ्ते में भी शानदार कमाई कर रही है, जबकि दूसरी ने शुरुआती दिनों में ही बड़े रिकॉर्ड बनाए। आखिर किस फिल्म ने कमाई में मारी बाजी? जानिए पूरा कलेक्शन।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 21, 2026 11:25 IST

In Short

  • हनुमान अंश सातवें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।
  • मिर्जापुर मूवी ने महज 17 दिनों में दुनियाभर में ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार किया।
  • दोनों फिल्मों की कमाई में बड़ा अंतर, जानिए बॉक्स ऑफिस पर कौन निकला आगे।

सितंबर 2026 में बॉक्स ऑफिस पर दो अलग-अलग तरह की फिल्मों का दबदबा देखने को मिल रहा है। एक तरफ कम बजट में बनी धार्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' है, तो दूसरी तरफ बड़े सितारों वाली क्राइम थ्रिलर 'मिर्जापुर द मूवी' है। दोनों फिल्मों ने दुनियाभर में ₹300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। हालांकि, भारत में कमाई के मामले में हनुमान अंश आगे चल रही है।

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हनुमान अंश की कमाई ₹350 करोड़ के करीब

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, हनुमान अंश ने रिलीज के 45वें दिन यानी 20 सितंबर तक भारत में ₹277.18 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, फिल्म का घरेलू ग्रॉस कलेक्शन ₹321.05 करोड़ और दुनियाभर में कुल कमाई करीब ₹347.05 करोड़ पहुंच गई है।

फिल्म सातवें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। खास बात यह है कि करीब ₹2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगातार कमाई करते हुए बड़े आंकड़े हासिल किए हैं।

मिर्जापुर ने 17 दिनों में कमाए ₹308 करोड़

दूसरी तरफ, मिर्जापुर द मूवी ने शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार दिखाई। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 17वें दिन यानी 20 सितंबर तक भारत में ₹215.70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है।

फिल्म का घरेलू ग्रॉस कलेक्शन ₹256.84 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹308.84 करोड़ पहुंच गया है। मिर्जापुर साल 2026 की उन चार बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो गई है, जिन्होंने दुनियाभर में ₹300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।

वीकेंड पर हनुमान अंश की कमाई में बड़ा उछाल

हनुमान अंश ने सातवें हफ्ते के वीकेंड पर भी अच्छी कमाई की। फिल्म ने शुक्रवार यानी 18 सितंबर को करीब ₹5 करोड़ और शनिवार को ₹9.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया।

इसके बाद रविवार यानी 20 सितंबर को फिल्म की कमाई बढ़कर करीब ₹13.75 करोड़ पहुंच गई। इससे पहले गुरुवार को फिल्म ने करीब ₹6.25 करोड़ कमाए थे।

वहीं, मिर्जापुर द मूवी ने तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को ₹2.75 करोड़, शनिवार को ₹4.50 करोड़ और रविवार को करीब ₹5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। रविवार को फिल्म के कुल 4,402 शो हुए।

दोनों फिल्मों ने कैसे हासिल किया बड़ा मुकाम?

हनुमान अंश ने रिलीज के पांच हफ्ते से कुछ ज्यादा समय में भारत में ₹200 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार किया। इसके बाद 44वें दिन तक इसकी घरेलू नेट कमाई ₹258 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई।

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वहीं, मिर्जापुर द मूवी ने महज 14 दिनों में भारत में ₹200 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया था। फिल्म ने दूसरे हफ्ते में करीब ₹55 करोड़ की कमाई की।

दोनों फिल्मों की कमाई का तरीका अलग रहा है। मिर्जापुर ने शुरुआती दो हफ्तों में तेजी से कमाई की, जबकि हनुमान अंश सातवें हफ्ते में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 21, 2026