Google की परेंट कंपनी में छंटनी, सैंकड़ों कर्मचारी बाहर

Google की पेरेंट कंपनी, Alphabet, एक बार फिर छंटनी के कारण सुर्खियां बटोर रही है। इस बार, सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये छँटनी कंपनी की ग्लोबल recruitment टीम से है। इससे पहले कंपनी ने 12,000 नौकरियों में कटौती का एलान किया था। अल्फाबेट नई वित्तीय तिमाही में कर्मचारियों की छंटनी शुरू करने वाली पहली 'बड़ी टेक' कंपनी है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 2023 में मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॅन जैसी बड़ी कंपनियों ने रोजगार पदों में भारी कटौती शुरू की थी।

advertisement

Also Read: Zomato पर इस ब्रोकेरेज हाउस ने दिया बड़ा टारगेट

अल्फाबेट ने साल की शुरुआत में कटौती की थी, जिससे recruitment और इंजीनियरिंग टीमों में लगभग 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। लगभग उसी समय, अमेज़ॅन ने 18,000 पदों की छंटनी की घोषणा की थी, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लगभग 10,000 कर्मचारियों को छोड़ने के लिए कहा था। छटनी का चलन अल्फाबेट तक ही सीमित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में कंपनियां अपने आकार में कटौती कर रही हैं। सिर्फ बड़े निगम ही नहीं, स्टार्ट-अप भी कर्मचारियों को जाने के लिए कह रहे हैं।