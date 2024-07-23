बजट में किन-किन शब्दों का कितनी प्रकार वित्त मंत्री ने किया प्रयोग?

नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश किया। उनके 1 घंटे 40 मिनट की बजट भाषण में किसानों, युवाओं, महिलाओं, सौर ऊर्जा, विशेष पैकेज, सेवा क्षेत्र, रोजगार, कौशल, ऋण और नौकरीपेशा लोगों से संबंधित घोषणाएँ की गईं।



Also Read: भारतीय शेयर बाज़ार में आज बजट पेश किए जाने के बाद बाज़ार में गिरावट दर्ज की गई

advertisement

जानिए बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस शब्द का कितनी बार जिक्र किया?

शब्द जिक्र टैक्स 44 MSME 23 उद्योग 21 वित्त 21 विकास 20 देश/भारत 19 कर्मचारी/नियोक्ता 19 बजट 18 राज्य 18 शहरी/शहर 17 कस्टम ड्यूटी 17 इंफ्रास्ट्रक्चर 16 कॉर्पोरेट 15 ऊर्जा 15 कर्ज 14 योजना 14 विकसित भारत 14 पीएम 14 महिला 13 डिजिटल 13 जमीन 13 खेती 13 टेक्नोलॉजी 13 क्रेडिट 12 स्किल 12 ग्लोबल 12 अर्थव्यवस्था/आर्थिक विभाग 11 इंवेस्टमेंट 11 बिहार 11 युवा 11 पॉलिसी 11 रिफॉर्म 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट 10 उत्पादकता 9 उत्पादन 9 ग्रामीण 9 किसान 9 श्रमिक 9 खनिज 8 मंदिर 8 बाढ़ 8 बिजली 8 नॉर्थ ईस्ट 7 निर्यात 7 सोलर 7 आयकर 7 बैंक 7

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पेश करने के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट मध्यवर्ग, गरीबों, गांवों और किसानों को सशक्त बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट युवाओं के लिए अनगिनत अवसर लाएगा और महिलाओं, छोटे व्यवसायों और MSMEs को मदद करेगा।मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और यह बजट नए मध्यवर्ग के सशक्तीकरण के लिए है। उन्होंने किसानों के लिए विशेष ध्यान देने की बात की और कहा कि यह बजट कृषि विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर देगा।इस प्रकार, निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया गया, जो सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं को दर्शाते हैं।