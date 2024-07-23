ModinomicsBudget2024: बजट में पहली नौकरी, पहली इंटर्नशिप... और पहले से मिल रहा 10 लाख हुआ डबल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को संसद में मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जिनमें पहली इंटर्नशिप और पहली नौकरी पर भत्ते देने से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने का ऐलान शामिल है।

advertisement

बजट का मुख्य फोकस

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट का फोकस चार प्रमुख श्रेणियों पर है: गरीब, महिला, युवा और किसान। इन चार श्रेणियों के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुँचे।

Also Read: #ModinomicsBudget2024: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने Angel Tax किया खत्म

युवाओं के लिए विशेष योजनाएँ

पहली इंटर्नशिप में 5000 रुपये का भत्ता: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही, उन्हें 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि भी सहायता के रूप में दी जाएगी। अगले पांच वर्षों में, सरकार 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे उन्हें अपने करियर की शुरुआत करने में मदद मिलेगी।

पहली नौकरी पर 15,000 रुपये का भत्ता: पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन देने की योजना भी बनाई गई है। निर्मला सीतारमण ने तीन प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें पहली बार नौकरी पाने वालों को सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, पात्र कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी तीन किस्तों में दी जाएगी, जिसमें एक किस्त की राशि 15,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। इस योजना से 30 लाख युवा रोजगार प्राप्त करेंगे, और इससे न केवल युवाओं को बल्कि नियोक्ताओं को भी लाभ होगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: 10 लाख से 20 लाख रुपये: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत MSME के लिए मिलने वाले 10 लाख रुपये के लोन को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है। यह कदम युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने कहा है कि जो लोग अपना पुराना लोन चुका चुके हैं, उन्हें दोगुना लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिनका पुराना लोन अभी चल रहा है, वे पुराना लोन चुकता करने के बाद दोगुने लोन का लाभ ले सकेंगे।

बजट में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

महिलाओं के लिए होस्टल: वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाए जाएंगे। यह कदम महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

advertisement

कौशल विकास और शिक्षा: सरकार ने कौशल विकास पर भी जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1,000 ITIs (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) को अगले पांच वर्षों में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही, युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

MSME और स्वरोजगार को बढ़ावा: MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं। मुद्रा लोन योजना के तहत, युवाओं को आसान और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होगा, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 ने युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इस बजट का उद्देश्य न केवल रोजगार सृजन करना है, बल्कि सभी वर्गों के लिए विकास के अवसर प्रदान करना भी है।

सरकार की योजनाएँ यह दर्शाती हैं कि वह आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय को भी महत्व देती है। इस बजट के माध्यम से, सरकार ने एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया है जिसमें सभी वर्गों के लोग अपने सपनों को साकार कर सकें। यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो आने वाले वर्षों में विकास और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करेगा।

advertisement

इस बजट से यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार ने युवा शक्ति को सशक्त करने का निर्णय लिया है, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस प्रकार, यह बजट भारतीय युवाओं के लिए एक नई उम्मीद और अवसर का प्रतीक है।

