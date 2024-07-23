#ModinomicsBudget2024: पहली नौकरी पर पीएफ खाते में मिलेंगे 15 हज़ार, रोज़गार के लिए ख़ास पैकेज का किया ऐलान
रोजगार सृजन पर केंद्रित एक घोषणा में, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले लाखों लोगों को अतिरिक्त पीएफ का लाभ देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है, जिसमें वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई विशेष घोषणाएँ की हैं। रोजगार सृजन पर केंद्रित एक घोषणा में, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले लाखों लोगों को अतिरिक्त पीएफ का लाभ देगी। इसके लिए, सरकार उनकी पीएफ खाते में 15,000 रुपये जमा करेगी।
सरकार की 9 प्राथमिकताएँ
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने 9 प्राथमिकताएँ निर्धारित की हैं। इस बार के बजट में सरकार की प्राथमिकताएँ हैं - कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएँ, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार।
30 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल पर सरकार की दूसरी प्राथमिकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तीन योजनाएँ शुरू करेगी। इनमें से एक योजना में पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं के लिए पीएफ का अतिरिक्त लाभ शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं के पीएफ खाते में 15,000 रुपये जमा करेगी। इस योजना से 30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
विनिर्माण में रोजगार सृजन
केंद्र सरकार की यह योजना देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कौशल विकास पर भी ध्यान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए, कंपनियों को 2 वर्षों के लिए हर महीने 3,000 रुपये की प्रतिपूर्ति मिलेगी। इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल
वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाए जाएंगे। यह कदम महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है। सरकार की योजनाएँ न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगी। इस बजट के माध्यम से, सरकार ने एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया है जिसमें युवा सशक्त हों और वे अपने कौशल का उपयोग कर सकें। यह बजट भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।