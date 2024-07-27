scorecardresearch
Newsबजट 2025#BTBudgetRoundtable2024: 'बाजार में निवेश, सरकार के लिए राजस्व का जरिया बन गया', बजट 2024 में पूंजीगत लाभ करों में बढ़ोतरी पर विशेषज्ञ

गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने इस बजट में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर को 15% से बढ़ाकर 20% और दीर्घकालिक दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% ​​कर दिया है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2024 18:21 IST
इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंड टेबल 2024 में वैल्यू रिसर्च के धीरेंद्र कुमार, केडिया सिक्योरिटीज के विजय केडिया और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशु मदान।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने के बाद, व्यापार टुडे बजट राउंडटेबल में प्रमुख बाजार विशेषज्ञों ने कर प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। 23 जुलाई को घोषणा के बाद बाजार में अचानक गिरावट आई। घोषणा के बाद, 30-शेयर वाला सेंसेक्स सूचकांक 1,000 अंकों से अधिक गिर गया और महत्वपूर्ण 80,000 अंक से नीचे चला गया। हालांकि, कारोबारी दिन के अंत तक, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांक पहले के नुकसान का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया।

बीएसई बेंचमार्क, सेंसेक्स ने सत्र को 80,429.04 अंकों पर समाप्त किया, जबकि 50-शेयर वाला निफ्टी सूचकांक 24,479.05 अंकों पर खत्म हुआ। हालांकि, सेंसेक्स और निफ्टी ने बजट से पहले के स्तर से भी ऊपर स्तरों पर वसूली की।

फैसले का प्रभाव वैसा गंभीर नहीं हो सकता जैसा कि अन्य लोगों ने चेतावनी दी

इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे बजट राउंडटेबल 2024 में विशेषज्ञों का मानना था कि इस फैसले का प्रभाव वैसा गंभीर नहीं हो सकता जैसा कि अन्य लोगों ने चेतावनी दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेशक व्यवहार और बाजार स्थिरता पर संभावित प्रभाव पहले से सुझाए गए जितने गंभीर नहीं हो सकते।

कर वृद्धि के बारे में बात करते हुए, विजय केडिया, एमडी, केडिया सिक्योरिटीज, ने कहा कि वह सरकार से अधिक की उम्मीद कर रहे थे और जहां तक LTCG का संबंध है, यह एक बहुत ही उचित वृद्धि है और बाजार इसे अंततः पसंद करेगा। "यह ठीक है। 12.5% ठीक है क्योंकि मैं 20% की उम्मीद कर रहा था और यह केवल 12.5% है। जैसा कि मैंने कहा, एक साल और उससे अधिक के लिए शेयर रखने वाले लोगों में से लगभग 1% हैं। मैं कहूंगा कि बच गए।"

अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर दर और दीर्घकालिक दर को सरकार ने बढ़ाया 

इस बजट में वित्त मंत्री ने अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर दर को 15% से बढ़ाकर 20% और दीर्घकालिक दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने कर योग्य नहीं होने वाले लाभ की पहली दीर्घकालिक पूंजीगत सीमा को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था और सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बारे में बात करते हुए, धीरेंद्र कुमार, संस्थापक और मुख्य कार्यकारी, वैल्यू रिसर्च, ने कहा: "यह सरकार बैंकों से बाजार से जुड़े निवेशों में धन के स्थानांतरण को पसंद करती है। जब आप ब्याज कमाते हैं तो वह कर योग्य आय होती है। जब आप बाजारों में निवेश करके सराहना के माध्यम से कमाते हैं, पूंजीगत लाभ के माध्यम से, चार साल पहले तक, यह कर योग्य नहीं था। जैसे-जैसे पैमाना बढ़ता है, सरकार इसे राजस्व स्रोत के रूप में देख रही है और यह इसके लिए एक सार्थक माध्यम बन गया है। हालांकि, यहां एक बात है। आपका दीर्घकालिक उन्मुखीकरण, सभी बाजार से जुड़े निवेश, कोई भी आप द्वारा अर्जित सराहना पर कर नहीं लगा सकता। आप केवल तभी कर देयता होगी जब आप कुछ लाभ वास्तविक करते हैं, इसलिए यह एक कर स्थगन वाहन है। हम सभी करों से नफरत करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं पूंजीगत लाभ करों से नफरत करता हूं क्योंकि मूल रूप से अगर आप केलकर समिति की रिपोर्ट को याद करते हैं - पूंजीगत लाभ कर कंपनियों के अर्जित लाभों का प्रतिबिंब है, जिन्हें वास्तविक नहीं किया गया है।"

सरकार अगले साल स्टॉक बाजारों पर करों को बढ़ाएगी

जब पूछा गया कि क्या सरकार अगले साल स्टॉक बाजारों पर करों को बढ़ाएगी, तो आशु मदान, सह-प्रमुख व्यवसाय संबद्ध समूह और एमडी, JM वित्तीय सेवाएं, ने कहा: "पूंजीगत लाभ कर बजट के बाद का चर्चा का विषय बन गया है। इसके दो पहलू हैं। एक वेतनभोगी व्यक्ति के रूप में, मुझे कर लगाने के बारे में खुश नहीं हूं। लेकिन अगर आप बाजारों के संदर्भ में देखते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ गलत नहीं है। पूंजी बाजार कंपनियों के कितने अच्छे या बुरे हो रहे हैं, इसका प्रतिबिंब हैं। स्टॉक में निवेश का कोई लेना-देना इस बजट में लगाए गए LTCG या STT से नहीं था। मुझे लगता है कि अगर हम बाजार में अच्छा मुनाफा कर रहे हैं, तो LTCG नई दर से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।"

इससे पहले, कई विशेषज्ञों ने भी नए पूंजीगत लाभ कर संशोधन के खिलाफ बात की है। समीर अरोड़ा, हेलियोस कैपिटल के संस्थापक और कोष प्रबंधक, ने कहा: "भारत ने अन्य देशों की तुलना में पूर्व-कर आधार पर अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, कर परिवर्तन से भविष्य में कर-पश्चात प्रतिलाभ में स्थायी कमी हो सकती है।" उन्होंने ध्यान दिया कि हाल के वर्षों में भारत ने अन्य बाजारों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कर वृद्धि भविष्य के कर-पश्चात प्रतिलाभ को कम कर सकती है। "मैं कह रहा हूं कि बड़ी तस्वीर में, आइए भारत को कम से कम कर-तटस्थ बनाएं। फिर हर चीज हमारे पक्ष में है और अगर बाजार अच्छा करता है तो हम सबसे बड़े लाभार्थी हैं।"

