Toyota Glanza: खास पैकेज के साथ बदली इस कार की शकल-सूरत, कीमत वही बस लुक हुआ और दमदार

अगर आप एक नई स्टाइलिश और भरोसेमंद कार खरीदने की सोच रहे हैं तो Toyota की लोकप्रिय हैचबैक Glanza कस्टमर लिए और भी खास बन गई है। कंपनी ने इसमें एक नया लिमिटेड एडिशन ‘Prestige Package’ शामिल किया है। इससे इसका लुक और इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गया है। ये पैकेज 31 जुलाई 2025 तक देशभर के डीलरशिप्स पर उपलब्ध है।

क्या है नए Prestige Package में?

Prestige Package असल में एक एक्सेसरी बंडल है, जिसमें कार को शानदार और अलग लुक देने वाली कई चीजें शामिल हैं। इसमें क्रोम बॉडी साइड मोल्डिंग, रियर लैम्प और लोअर ग्रिल गार्निश, डोर वाइजर, इलुमिनेटेड स्कफ प्लेट और स्पोर्टी रियर स्किड प्लेट मिलती हैं। ये सभी एक्सेसरीज डीलर के जरिए फिट की जाएंगी और कार को एक खास और अलग पहचान देंगी। यह पैकेज उनके लिए है जो अपनी Glanza को और भी अलग और प्रीमियम बनाना चाहते हैं।

पहले से ही पसंदीदा है ये कार

Toyota Glanza को साल 2019 में लॉन्च किया गया था। यह Maruti Baleno पर बेस्ड है। यह कार अब तक 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी है, जो इसकी पॉपुलेरिटी को दिखाता है। खासकर शहरों में रहने वाले और पहली बार कार खरीदने वाले लोग इसे पसंद करते हैं, क्योंकि इसका साइज कॉम्पैक्ट है और माइलेज भी अच्छा मिलता है।

इंजन और माइलेज में कोई बदलाव नहीं

नई Glanza में वही पुराना भरोसेमंद 1.2 लीटर का K-Series पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अच्छा पिकअप और बढ़िया माइलेज देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा, जो लोग कम खर्च में कार चलाना चाहते हैं, उनके लिए CNG वर्जन भी है। कंपनी के अनुसार AMT वेरिएंट में माइलेज 22.94 km/l है जबकि CNG वर्जन में 30.61 km/kg तक का शानदार एवरेज मिलता है।

फीचर्स और सेफ्टी दोनों शानदार

Toyota Glanza में अब और भी कई फीचर्स शामिल हैं जैसे कि 9-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, रियर एसी वेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और Toyota i-Connect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। सेफ्टी के लिए अब इसमें सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए जा रहे हैं, जो इस रेंज में एक बड़ी बात है।

कीमत और वारंटी की जानकारी

Toyota Glanza की शुरुआती कीमत ₹6.90 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसके साथ कंपनी की 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसे कस्टमर बढ़ाकर 5 साल या 2.2 लाख किलोमीटर तक करवा सकते हैं।