Gold, Silver Price Today: MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी! रिटेल में गिरा भाव - चेक करें ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : सोमवार को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में जहां एक तरफ गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर वायदा कारोबार में तेजी दर्ज की जा रही है। ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की आज आपके शहर में सोने और चांदी का लेटेस्ट रेट क्या है?

advertisement

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:40 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.61% या 596 रुपये चढ़कर 98414 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.35% या 1522 रुपये चढ़कर 114523 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9810 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8986 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक के वेबसाइट के मुताबिक

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,721 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।



मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,727 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।



दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,873 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।



पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,769 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।



कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,725 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।



चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,882 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।



केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,745 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।



जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,866 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।



