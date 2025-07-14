इस NBFC शेयर ने लौटाए 12 करोड़, तय वक्त पर पैसा देकर बढ़ाया निवेशकों का भरोसा

Paisalo Digital Limited ने अपने उन निवेशकों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर (NCD) में पैसा लगाया था। कंपनी ने 1,200 डिबेंचर को समय पर वापस खरीद लिया है और इसके बदले करीब ₹12 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है। यह पैसा निवेशकों को 12 जुलाई 2025 को लौटा दिया गया।

क्या होता है NCD?

NCD का मतलब Non-Convertible Debenture होता है। यह ऐसा लोन है जो कंपनी निवेशकों से लेती है और फिर एक तय समय पर ब्याज के साथ वापस करती है। बता दें कि डिबेंचर शेयर में नहीं बदलते। जो लोग फिक्स्ड इनकम की तलाश में होते हैं, वे इस तरह के ऑप्शन में निवेश करते हैं।

कंपनी ने अभी सिर्फ 1,200 NCD का पैसा वापस किया है, जबकि बाकी 600 डिबेंचर अभी बचे हैं। इन्हें 10 अक्टूबर 2025 को रिडीम किया जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कर्ज को धीरे-धीरे चुका रही है ताकि उस पर एक साथ ज्यादा बोझ न पड़े और निवेशकों को भी समय पर पैसा मिलता रहे।

जिनके पास ये 1,200 डिबेंचर थे उन्हें उनका पूरा पैसा वापस मिल गया। इसके साथ ही जो ब्याज कंपनी देने वाली थी, वह भी समय पर मिला।

Paisalo Digital ने जब ₹12 करोड़ रुपये वापस किए, तो उसका कुल कर्ज भी उतना ही घट गया। इससे कंपनी पर अब कम ब्याज देना पड़ेगा और उसका मुनाफा बढ़ सकता है। इसके अलावा, इससे कंपनी की छवि भी मजबूत होती है क्योंकि समय पर कर्ज चुकाने वाली कंपनियों पर बाजार और निवेशकों का भरोसा बना रहता है।

Paisalo Digital के बारे में

Paisalo Digital एक ऐसी कंपनी है जो बैंक नहीं है, लेकिन लोन देती है। खासकर वह छोटे व्यापारियों और गांव-शहरों के लोगों को छोटे लोन देने का काम करती है। इसके लिए कंपनी को भी पैसे की जरूरत होती है, जो वो ऐसे ही डिबेंचर से जुटाती है।