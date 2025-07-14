1 साल होल्ड करो और जबरदस्त रिटर्न पाओ, Motilal Oswal ने कहा- खरीद लें ये 5 दमदार शेयर
Stock in Focus: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ गई है। MOFSL ने निवेशकों को नीचे दिए गए पांच शेयर खरीदने की सलाह दी है।
Stock to buy: स्टॉक मार्केट (Stock Market) में शानदार रिटर्न पाने के लिए बेहतरीन स्टॉक की लिस्ट आ गई है। ब्रोकरेज फर्म मोतिलाल ओसवाल (MOFSL) ने पांच स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। MOFSL की रिपोर्ट के अनुसार ये पांच शेयर सालभर में अच्छा मुनाफा करवा सकते हैं।
Time Technoplast
आज के सत्र में कंपनी के शेयर 445.40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। मोतिलाल ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 578 रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि एक साल में यह शेयर 31 फीसदी का रिटर्न दे सकता है।
Kaynes Technology
टेक सेक्टर से Kaynes Technology के शेयर को खरीदने की सलाह दी गई है। फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 7300 रुपये तय किया है, जबकि अभी शेयर करीब 5987 रुपये पर है। इसका मतलब है कि शेयर करीब 22% का रिटर्न दे सकता है।
ICICI Bank
मोतिलाल ओसवाल ने बैंकिंग सेक्टर से ICICI Bank के शेयर को पिक किया है। अभी इस स्टॉक की कीमत 1422 रुपये है, फर्म को उम्मीद है कि सालभर में यह शेयर 1650 रुपये के भाव पर पहुंच सकता है।
Hindustan Aeronautics
Hindustan Aeronautics (HAL) भी ब्रोकरेज फर्म की लिस्ट में शामिल है। इस साल डिफेंस सेक्टर में तेजी आई, जिससे HAL के शेयर में उछाल देखने को मिला। 14 जुलाई 2025 को कंपनी के शेयर करीब 4858 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। मोतिलाल की रिपोर्ट के अनुसार यह स्टॉक 6 फीसदी चढ़कर 5650 रुपये तक पहुंच सकता है।
UTI AMC
एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में UTI AMC के शेयर में तेजी आई सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को 1550 रुपये का टारगेट दिया है। अभी शेयर का भाव ₹1,379 है, यानी सालभर में यह शेयर 12% का रिटर्न दे सकता है।
ध्यान रखें ये बात
शेयर बाजार काफी जोखिम भरा होता है। ऐसे में निवेशक को निवेश से पहले स्टॉक की परफॉर्मेंस और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जान लेना चाहिए। शेयर बाजार में कभी भी निवेशक को हड़बड़ी में फैसला नहीं लेना चाहिए। निवेशक को वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही निवेश करना चाहिए।