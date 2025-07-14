scorecardresearch
Stock in Focus: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ गई है। MOFSL ने निवेशकों को नीचे दिए गए पांच शेयर खरीदने की सलाह दी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 14, 2025 10:55 IST
Stock to buy: स्टॉक मार्केट (Stock Market) में शानदार रिटर्न पाने के लिए बेहतरीन स्टॉक की लिस्ट आ गई है। ब्रोकरेज फर्म मोतिलाल ओसवाल (MOFSL) ने पांच स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। MOFSL की रिपोर्ट के अनुसार ये पांच शेयर सालभर में अच्छा मुनाफा करवा सकते हैं। 

Time Technoplast 

आज के सत्र में कंपनी के शेयर 445.40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। मोतिलाल ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 578 रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि एक साल में यह शेयर 31 फीसदी का रिटर्न दे सकता है। 

Kaynes Technology 

टेक सेक्टर से Kaynes Technology के शेयर को खरीदने की सलाह दी गई है। फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 7300 रुपये तय किया है, जबकि अभी शेयर करीब 5987 रुपये पर है। इसका मतलब है कि शेयर करीब 22% का रिटर्न दे सकता है। 

ICICI Bank

मोतिलाल ओसवाल ने बैंकिंग सेक्टर से ICICI Bank के शेयर को पिक किया है। अभी इस स्टॉक की कीमत 1422 रुपये है, फर्म को उम्मीद है कि सालभर में यह शेयर 1650 रुपये के भाव पर पहुंच सकता है। 

Hindustan Aeronautics

Hindustan Aeronautics (HAL) भी ब्रोकरेज फर्म की लिस्ट में शामिल है। इस साल डिफेंस सेक्टर में तेजी आई, जिससे HAL के शेयर में उछाल देखने को मिला। 14 जुलाई 2025 को कंपनी के शेयर करीब 4858 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। मोतिलाल की रिपोर्ट के अनुसार यह स्टॉक 6 फीसदी चढ़कर 5650 रुपये तक पहुंच सकता है। 

UTI AMC 

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में UTI AMC के शेयर में तेजी आई सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को 1550 रुपये का टारगेट दिया है। अभी शेयर का भाव ₹1,379 है, यानी सालभर में यह शेयर 12% का रिटर्न दे सकता है।

ध्यान रखें ये बात

शेयर बाजार काफी जोखिम भरा होता है। ऐसे में निवेशक को निवेश से पहले स्टॉक की परफॉर्मेंस और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जान लेना चाहिए। शेयर बाजार में कभी भी निवेशक को हड़बड़ी में फैसला नहीं लेना चाहिए। निवेशक को वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही निवेश करना चाहिए। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
