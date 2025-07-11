1 महीने में 55% उछला ज्वैलरी स्टॉक, 5 साल में 1100% रिटर्न; क्या शेयर खरीदना रहेगा सही?

PC Jeweller Share की चर्चा शेयर बाजार में काफी हो रही है। यह शेयर पिछले एक महीने में 55 फीसदी चढ़ गया है। वहीं, स्टॉक ने पांच साल में 1100 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। ऐसे में अब निवेशकों के मन में सवाल है कि उन्हें यह स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं।

बता दें कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में पीसी ज्वैलर्स के शेयर 6 फीसदी गिरकर 17.50 रुपये प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।

कैसी है कंपनी की कमाई?

पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में PC Jeweller की सेल्स में 80% सालाना ग्रोथ देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह रही शादी और त्योहारों के सीजन में गहनों की जबरदस्त मांग थी। कंपनी ने बीते दो साल में अपने बैंक कर्ज को 50% से ज्यादा घटाया है।

PC Jeweller Ltd ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसकी बोर्ड बैठक में करीब ₹500 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दी गई है। कंपनी इस राशि का उपयोग अपने कर्ज को समय से पहले चुकाने और इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से डेट-फ्री बनने के लिए करेगी। यह फंड कंपनी प्रमोटर्स और Capital Ventures Pvt Ltd से प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट (Preferential Allotment) के जरिए जुटाएगी।

क्या स्टॉक खरीदें?

SMC Global की रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव कहती हैं कि कंपनी ने ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को बेहतर किया है जिससे आने वाले समय में इसके नतीजे और सुधर सकते हैं। हालांकि तेजी और सुधार के बावजूद PC Jeweller के साथ पुराने जोखिम अब भी जुड़े हुए हैं।

इसके अलावा Titan (Tanishq) और Kalyan Jewellers जैसे दिग्गज ब्रांड इस सेक्टर में पहले से मजबूत हैं। ऐसे में PC Jeweller के लिए बाजार में भरोसे की वापसी आसान नहीं होगी।

Lakshmishree Investment के रिसर्च हेड अंशुल जैन के मुताबिक शेयर ने ₹19 के पास 40 हफ्तों का हाई बनाया है, जो अब एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। आने वाले कुछ हफ्तों में यह शेयर ₹19 के आसपास कंसॉलिडेट कर सकता है यानी कुछ समय स्थिर रह सकता है।

अगर शेयर इस लेवल को पार करके ₹19.50 के ऊपर मजबूत बना रहता है तो ₹24 तक की नई तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही वॉल्यूम और खरीदारी का ट्रेंड अच्छा दिख रहा है, जिससे आगे की तेजी की उम्मीद बनती है।