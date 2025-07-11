scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार1 महीने में 55% उछला ज्वैलरी स्टॉक, 5 साल में 1100% रिटर्न; क्या शेयर खरीदना रहेगा सही?

1 महीने में 55% उछला ज्वैलरी स्टॉक, 5 साल में 1100% रिटर्न; क्या शेयर खरीदना रहेगा सही?

PC Jeweller Share: स्टॉक मार्केट में PC Jeweller के शेयर की चर्चा काफी हो रही है। कंपनी के शेयर अपने 52-वीक हाई के पास है। ऐसे में जानते हैं कि इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2025 11:20 IST
Bourses BSE and NSE have put the securities of PC Jeweller under the short-term ASM (Additional Surveillance Measure) framework.
Bourses BSE and NSE have put the securities of PC Jeweller under the short-term ASM (Additional Surveillance Measure) framework.

PC Jeweller Share की चर्चा शेयर बाजार में काफी हो रही है। यह शेयर पिछले एक महीने में 55 फीसदी चढ़ गया है। वहीं, स्टॉक ने पांच साल में 1100 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। ऐसे में अब निवेशकों के मन में सवाल है कि उन्हें यह स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बता दें कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में पीसी ज्वैलर्स के शेयर 6 फीसदी गिरकर 17.50 रुपये प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।   

कैसी है कंपनी की कमाई?

पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में PC Jeweller की सेल्स में 80% सालाना ग्रोथ देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह रही शादी और त्योहारों के सीजन में गहनों की जबरदस्त मांग थी। कंपनी ने बीते दो साल में अपने बैंक कर्ज को 50% से ज्यादा घटाया है। 

PC Jeweller Ltd ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसकी बोर्ड बैठक में करीब ₹500 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दी गई है। कंपनी इस राशि का उपयोग अपने कर्ज को समय से पहले चुकाने और इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से डेट-फ्री बनने के लिए करेगी। यह फंड कंपनी प्रमोटर्स और Capital Ventures Pvt Ltd से प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट (Preferential Allotment) के जरिए जुटाएगी।

क्या स्टॉक खरीदें? 

SMC Global की रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव कहती हैं कि कंपनी ने ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को बेहतर किया है जिससे आने वाले समय में इसके नतीजे और सुधर सकते हैं। हालांकि तेजी और सुधार के बावजूद PC Jeweller के साथ पुराने जोखिम अब भी जुड़े हुए हैं। 

इसके अलावा Titan (Tanishq) और Kalyan Jewellers जैसे दिग्गज ब्रांड इस सेक्टर में पहले से मजबूत हैं। ऐसे में PC Jeweller के लिए बाजार में भरोसे की वापसी आसान नहीं होगी।

Lakshmishree Investment के रिसर्च हेड अंशुल जैन के मुताबिक शेयर ने ₹19 के पास 40 हफ्तों का हाई बनाया है, जो अब एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। आने वाले कुछ हफ्तों में यह शेयर ₹19 के आसपास कंसॉलिडेट कर सकता है यानी कुछ समय स्थिर रह सकता है।

अगर शेयर इस लेवल को पार करके ₹19.50 के ऊपर मजबूत बना रहता है तो ₹24 तक की नई तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही वॉल्यूम और खरीदारी का ट्रेंड अच्छा दिख रहा है, जिससे आगे की तेजी की उम्मीद बनती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 11, 2025