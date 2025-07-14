Man Infraconstruction एक बार फिर से निवेशकों के फोकस में आ गया है। कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट दिया था। सोमवार के सत्र में कंपनी के शेयर उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा था। सुबह करीब 11.20 बजे कंपनी के शेयर ₹182.69 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने जारी किये लाखों नए शेयर

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने 29.66 लाख नए शेयर अलॉट किए हैं। ये शेयर उन लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहले से कंपनी के वारंट खरीदे थे। अब वारंट को शेयर में बदल दिया गया है। कंपनी को इस बदले में ₹34.48 करोड़ रुपये मिले हैं।

इन नए शेयरों के मिलने के बाद अब कंपनी की कुल पूंजी बढ़कर ₹77.56 करोड़ हो गई है। पहले ये ₹76.96 करोड़ थी।

कंपनी ने ये भी बताया है कि अभी भी 1.85 करोड़ से ज्यादा वारंट बाकी हैं। इसका मतलब है कि आगे चलकर भी कंपनी नए शेयर जारी कर सकती है।

शेयर का हाल कैसा रहा?

शुक्रवार को Man Infraconstruction का शेयर ₹182.10 पर बंद हुआ था, जो पिछले दिन से थोड़ा गिरा था। पिछले एक हफ्ते में इसमें 3% से ज्यादा की गिरावट आई है, लेकिन पिछले 3 महीने में इसने 25% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। एक साल में शेयर थोड़ा गिरा है, लेकिन बीते 5 साल में शेयर ने 1384% तक का रिटर्न दिया है।

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार Man Infraconstruction ने 173–175 का लेवल पार कर लिया है, जो अब सपोर्ट बन चुका है। जब तक शेयर ₹173 के ऊपर है, तेजी बनी रह सकती है। 190 के ऊपर निकला तो टारगेट ₹205–210 हो सकता है। लेकिन 173 के नीचे बंद हुआ तो कमजोरी आ सकती है।