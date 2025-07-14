Suzlon Energy के शेयर ने पिछले तीन सालों में निवेशकों को करीब 10 गुना रिटर्न दिया है। अब इस स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (MOFSL) की नई कवरेज रिपोर्ट आई है। फर्म ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। आज के सत्र में कंपनी के शेयर करीब ₹65.97 प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहा था।

क्या है ब्रोकरेज की राय?

मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि Suzlon Energy के शेयर आने वाले एक साल में 82 रुपये तक जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यह शेयर करीब 24% का रिटर्न दे सकता है। यह अनुमान कंपनी के मजबूत ऑर्डर बुक, नीति सपोर्ट और ग्रोथ अपसाइड के आधार पर लगाया गया है।

शेयर में तेजी की एक वजह सरकार की वो अधिसूचना है जिसमें पवन टरबाइन बनाने में स्थानीय सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने की बात है। इसके लागू होने से Suzlon जैसी घरेलू कंपनियों को सीधा फायदा होगा।

इसके साथ ही कंपनी के पास NTPC से मिले 1.5 गीगावॉट के ऑर्डर और भविष्य में और ऑर्डर मिलने की संभावना है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 तक उसे 4 गीगावॉट तक के नए ऑर्डर मिल सकते हैं।

टेक्निकल इंडिकेटर भी दे रहे हैं पॉजिटिव संकेत

अगर हम टेक्निकल डेटा की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर अपने 5 दिन से लेकर 200 दिन तक के सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही इसका RSI 54 पर है, जो बताता है कि यह शेयर न तो ओवरबॉट है और न ही ओवर्सोल्ड।

तीन साल में दिया 961% का रिटर्न

Suzlon Energy की सबसे बड़ी पहचान उसका मल्टीबैगर बनना है। इसने तीन साल में करीब 961% रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने तीन साल पहले इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी। दो साल में ही सुजलॉन एनर्जी के शेयर 265% चढ़े हैं।

