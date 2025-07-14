शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कमाल का रिटर्न देकर सबको चौंका देते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है जिसने कुछ ही सालों में निवेशकों की किस्मत बदल दी। अब यही स्टॉक एक और बड़ी खबर की वजह से फिर फोकस में है। कंपनी ने अपने शेयर को 10:1 के रेश्यो में स्प्लिट करने का फैसला किया है। हम Indo Thai Securities के शेयर की बात कर रहे हैं। आज कंपनी के शेयर करीब ₹1,890 प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।

advertisement

Indo Thai Securities stock split record date

कंपनी ने शेयर स्प्लिट के लिए 18 जुलाई 2025 की तारीख तय की है। इसका मतलब है कि जो लोग 18 जुलाई से पहले इस स्टॉक में निवेश करेंगे, वही इस स्प्लिट का फायदा उठा पाएंगे। अगर आपके पास अभी 10 शेयर हैं, तो स्प्लिट के बाद आपके पास 100 शेयर हो जाएंगे।

2 जुलाई को कंपनी की मीटिंग में यह फैसला हुआ कि शेयर स्प्लिट किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि शेयर की कीमत छोटी हो जाए, ताकि आम लोग भी आसानी से इसे खरीद सकें। जब किसी शेयर की कीमत कम होती है, तो उस पर खरीद-बिक्री ज्यादा होती है और नए निवेशक भी आसानी से जुड़ते हैं।

स्टॉक ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

यह स्टॉक पहले ही एक मल्टीबैगर शेयर बन चुका है। शेयर ने पिछले 1 साल में 564%, 2 साल में 653%, 3 साल में 835% और पूरे 5 साल में 9916% का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले ₹10,000 लगाए होते तो अब तक वह ₹10 लाख से ज्यादा हो गया होता। बता दें कि कंपनी की मार्केट कैपिटल ₹2,184 करोड़ से ज्यादा हो गया है।

मार्केट एनलिस्ट विपिन डिक्सेना ने कहा Indo Thai Securities 1,900–1,920 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। अगर 1,920 के ऊपर बना रहता है, तो शेयर जल्दी ही ₹1,975 और ₹2,100 तक जा सकता है। सपोर्ट नीचे ₹1,860 और ₹1,800 पर है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा।