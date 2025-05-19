टाटा मोटर्स ने आखिरकार साफ कर दिया है कि वह अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Tata Harrier EV को 3 जून 2025 को लॉन्च करने जा रही है। इस SUV को Bharat Mobility Global Expo 2025 में शोकेश किया गया था। यहां इसके डिजाइन और लुक को लेकर लोगों में काफी उत्सुक थे। कंपनी ने जहां Tata Harrier EV की कुछ डिटेल्स बता दिया है वहीं, अभी भी कुछ फीचर्स छुपा रखे हैं। कार की हर डिटेल्स लॉन्च के दिन सामने आएगी।

Omega प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई Tata Harrier EV

Tata Harrier EV को Omega प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म डीजल वाली Harrier में भी इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन इस बार इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं ताकि बैटरी और बाकी इलेक्ट्रिक सिस्टम आराम से फिट हो सकें। टाटा ने इसे Acti.ev (Gen 2) Architecture नाम दिया है, जो कंपनी की नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नींव बनेगा।

जबरदस्त पावर और AWD सेटअप

अब तक कंपनी ने इसकी तकनीकी खूबियों का पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम होगा। इसका मतलब है कि गाड़ी के पिछले पहियों को चलाने के लिए एक अलग इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़ी बैटरी होगी और यह SUV करीब 500Nm टॉर्क दे सकेगी, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भी दमदार होगी।

दिखेगा फ्यूचर वाला लुक

Tata Harrier EV का लुक काफी हद तक डीजल वर्जन जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ खास EV वाले बदलाव भी किए गए हैं। गाड़ी में आगे की तरफ वर्टिकल LED हेडलाइट्स, ब्लेड जैसी दिखने वाली DRLs और फ्लोटिंग रूफलाइन दी गई है। पीछे की तरफ LED फॉग लाइट्स और ब्लैक D-पिलर इसे स्पोर्टी लुक हैं।

इसके साथ ही गाड़ी में ".EV" बैज और "HARRIER.EV" टेलगेट पर लिखा होगा, जिससे इसका इलेक्ट्रिक अवतार साफ झलकेगा।

इंटीरियर में मिलेगा लग्जरी का अहसास

Harrier EV का इंटरनल डिजाइन भी उसी डीजल वर्जन की तरह है, लेकिन इसमें मिलने वाले फीचर्स इसे एकदम प्रीमियम बनाते हैं। इसमें फ्लोटिंग टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टच-बेस्ड एसी कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसी खूबियां मिलेंगी। इसका डुअल-टोन डैशबोर्ड भी केबिन क्लास का एक्सपीरियंस देता है।

टाटा की EV रेस में एक और बड़ा खिलाड़ी

Harrier EV के आने से टाटा का EV पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इससे पहले ही Nexon EV और Punch EV ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली है। अब Harrier EV मिड-साइज SUV सेगमेंट में धमाका करने आ रही है। इसकी पावर, लुक्स और फीचर्स को देखते हुए यह गाड़ी सीधे MG ZS EV और Mahindra XUV400 को टक्कर दे सकती है।