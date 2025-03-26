Kia EV6 Price: ऑफिशियल प्राइस जारी! इतने रुपये में मिलेगी किआ की नई दमदार ईवी

Kia EV6 Price: मास-प्रीमियम ऑटोमेकर किआ इंडिया (Kia India) ने नई EV6 की ऑफिशियल कीमत की घोषणा कर दी है। कंपनी ने EV6 की कीमत 65.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन इंडिया) रखा है।

कंपनी ने बताया कि नई EV6 को हर चीज (स्टाइल, पावर और लेटेस्ट इनोवेशन) की पेशकश करने के लिए डिजाइन किया गया है।

advertisement

EV6 की डिजाइन

इस मॉडल में मौजूदा मॉडल की तुलना में 15 सुधार किए गए हैं, जिसमें किआ के 'ऑपोजिट्स यूनाइटेड' डिजाइन से प्रेरित स्पोर्टियर और अधिक आक्रामक फ्रंट एंड शामिल है, जिसमें सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स के साथ एक नया स्टार मैप ग्राफिक कनेक्टेड डीआरएल और जीटी-लाइन फ्रंट बम्पर शामिल है।

इसमें 48.74 सेमी (19”) के आकर्षक एयरोडायनामिक ग्लॉसी-फिनिश एलॉय व्हील्स और सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स के साथ स्टार-मैप एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैंप भी हैं।

नई EV6 प्रीमियम और बड़े केबिन डिज़ाइन के साथ एक लक्जरी अनुभव देती है। हैंड्स-ऑन डिटेक्शन तकनीक के साथ एक नया डबल डी-कट स्टीयरिंग व्हील ड्राइविंग एक्पीरियंस को बढ़ाता है। डूअल 31.2 सेमी (12.3 इंच) पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट, एक इमर्सिव डिजिटल एक्पीरियंस देता है।

कनेक्टिविटी और टेक

नई किआ EV6 किआ कनेक्ट 2.0 के साथ आती है, जिसमें रिमोट व्हीकल डायग्नोस्टिक्स के लिए किआ कनेक्ट डायग्नोस्टिक्स (KCD) की सुविधा है। ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ़्टवेयर अपडेट 34 ECU कंट्रोलर्स को दूर से अपडेट करने की अनुमति देता है, जिससे सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है।

सेफ्टी

नई किआ EV6 में लेटेस्ट ADAS 2.0 पैकेज के साथ सेफ्टी लेवल को बढ़ाया गया है, जिसमें 5 नई ऑटोनोमस फीचर्स सहित 27 एडवांस सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस सुविधाएं शामिल हैं। इनमें FCA 2.0 - जंक्शन टर्निंग शामिल है, जो चौराहों पर मुड़ते समय आने वाले वाहनों का पता लगाता है, और FCA 2.0 - जंक्शन क्रॉसिंग, जंक्शनों से गुजरते समय टकराव को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, FCA 2.0 - लेन चेंज असिस्ट और FCA 2.0 - इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट लेन बदलने में अतिरिक्त सुरक्षा देता है।

परफॉर्मेंस

किआ के इलेक्ट्रिक-ग्लोबल मॉड्यूलर प्लैटफ़ॉर्म (ई-जीएमपी) पर निर्मित, नई ईवी6 में इंजीनियरिंग के साथ एक बोल्ड डिज़ाइन का बेहतरीन मिश्रण है। इसका 84-kWh बैटरी पैक अब एक बार चार्ज करने पर 663 किलोमीटर (ARAI MIDC फुल) की रेंज प्रदान करता है, जो लंबी दूरी की ईवी यात्रा के लिए नए स्टैंडर्ड स्थापित करता है।

यह वाहन 325 PS की पावर और 605 Nm के टॉर्क के साथ एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। किआ की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक वाहन को 350kW फास्ट चार्जर के साथ केवल 18 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज कर सकती है।

advertisement

कलर ऑप्शन

नई किआ EV6 पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है जिसमें स्नो-व्हाइट पर्ल, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, वुल्फ ग्रे, रनवे रेड और यॉट ब्लू मैट शामिल है।