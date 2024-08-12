Lamborghini Urus SE भारत में 4.57 करोड़ रुपये में लॉन्च, जानिए कूप एसयूवी के बारे में सबकुछ 

लैम्बोर्गिनी ने भारत में अपनी नई SUV, Urus SE को 4.57 करोड़ रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। यह नया मॉडल Urus की सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है और इसमें कई नए फीचर्स और डिज़ाइन अपडेट शामिल हैं। आइए जानते हैं इस शानदार कूप SUV के बारे में विस्तार से।

Urus SE का के बारे में



लैम्बोर्गिनी Urus SE का वैश्विक प्रीमियर अप्रैल 2024 में हुआ था और अब यह भारतीय बाजार में उपलब्ध है। यह SUV अपने प्रदर्शन और स्टाइल के लिए जानी जाती है और अब इसके नए वेरिएंट में कई तकनीकी और डिज़ाइन परिवर्तन किए गए हैं।

शक्तिशाली इंजन और प्रदर्शन

Urus SE में 4.0-लीटर, ट्विन-टर्बो V8 इंजन है, जो प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 789 बीएचपी और 950 एनएम टॉर्क का उत्पादन करता है। इसके साथ ही, यह SUV 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस है।

Urus SE की खासियत यह है कि यह केवल 3.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की गति पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 312 किमी/घंटा है। इसके 25.9 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ, यह SUV इलेक्ट्रिक मोड में 60 किमी की दूरी तय कर सकती है।

डिज़ाइन में बदलाव

Urus SE में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें पतले LED हेडलाइट्स, नया फ्रंट बम्पर और रियर फासिया में बदलाव शामिल हैं। SUV को 21, 22, या 23 इंच के पहियों के विकल्प में पेश किया गया है।

इंटीरियर्स



Lamborghini Urus SE Interior



Urus SE के इंटीरियर्स में भी कई अपडेट किए गए हैं। इसमें 12.3 इंच का केंद्रीय टचस्क्रीन है, जो पुराने 10.1 इंच के यूनिट को बदलता है। डैशबोर्ड में भी नए AC वेंट्स और अन्य बदलाव शामिल हैं।

कस्टमाइजेशन विकल्प

लैम्बोर्गिनी के इस मॉडल में कस्टमाइजेशन के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार इंटीरियर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

ड्राइविंग मोड्स



Urus SE में नए ड्राइविंग मोड्स भी जोड़े गए हैं, जैसे कि EV ड्राइव, हाइब्रिड, परफॉर्मेंस, और रिचार्ज। इसके अलावा, इसमें पहले से उपलब्ध छह मोड्स जैसे स्ट्राडा, स्पोर्ट, और कॉर्सा भी शामिल हैं।





प्रतिस्पर्धा



Urus SE का मुकाबला Aston Martin DBX, Porsche Cayenne Turbo, और Audi RS Q8 जैसी प्रीमियम SUVs से है।

लैम्बोर्गिनी Urus SE एक शानदार कूप SUV है, जो अपने शक्तिशाली इंजन, अद्वितीय डिज़ाइन, और नवीनतम तकनीक के साथ भारतीय बाजार में कदम रख चुकी है। इसकी कीमत 4.57 करोड़ रुपये है, जो इसे एक प्रीमियम विकल्प बनाती है।

Urus SE न केवल प्रदर्शन के मामले में उत्कृष्ट है, बल्कि यह अपने स्टाइल और सुविधाओं के लिए भी जानी जाती है। यह SUV उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो उच्च प्रदर्शन और लक्जरी का अनुभव करना चाहते हैं।

इसकी लॉन्चिंग के साथ, लैम्बोर्गिनी ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वह उच्चतम गुणवत्ता और प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। Urus SE निश्चित रूप से भारतीय बाजार में एक नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है।

