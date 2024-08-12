Citroen Basalt SUV: सिट्रोएन Basalt SUV की नई झलक: सिर्फ Rs 8 लाख से शुरु

scorecardresearch
सिट्रोएन इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी कूपे Basalt को लॉन्च किया है। यह Tata Curvv की सीधी कॉम्पिटेशन करती है और अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट SUV है।

Adarsh Garg
New Delhi,UPDATED: Aug 12, 2024 16:09 IST
सिट्रोएन इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी कूपे Basalt को लॉन्च किया है। यह Tata Curvv की सीधी कॉम्पिटेशन करती है और अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट SUV है। जो शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपये है।  31 अक्टूबर तक की बुकिंग पर उपलब्ध होने को साथ इस तारीख के बाद कीमत में बढ़त हो सकती है।

बुकिंग की प्रक्रिया

Basalt को 11,001 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है, और कंपनी के सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है।हालाँकि कुछ डीलरशिप पहले से ही इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर चुके हैं। मार्केट में Citroen Basalt SUV कीअच्छे कारो की गिनती में शामिल होने जा रही है   

फीचर्स की झलक

इस एसयूवी में 0.2 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, और 16 इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील्स शामिल हैं।साथ ही  सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी उपलब्ध है। जो एक अच्छे पैकेज में सभी सुविधा उपलब्ध है।

Basalt में दो इंजन

Basalt में दो इंजन विकल्प दिए गए हैं: पहला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन (82 hp और 115 Nm) और दूसरा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (109 bhp और 190 Nm) है,जो 110hp की पावर और 205Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू

सिट्रोएन Basalt SUV लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इसकी ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसके ग्राहक कंपनी के डीलरशिप और आधिकारिक वेबसाइट के माध्मय से महज 11,001 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक करा सकते हैं। बता दे कि ये इंट्रोडक्ट्री प्राइस है जो आगामी 31 अक्टूबर तक बुक किए गए वाहनों पर ही लागू होगा। सिट्रोएन Basalt SUV की कीमतों में  कंपनी भविष्य में इजाफा कर सकती है।

