YouTube लेकर आया "स्लीप टाइमर" की सुविधा 

YouTube लेकर आया "स्लीप टाइमर" की सुविधा 

ये सुविधा उपयोगकर्ताओं को वीडियो प्लेबैक को स्वचालित रूप से रोकने की अनुमति देगी, अगर वे वीडियो देखते-देखते सो जाते हैं।

Aryan Jakhar
New Delhi, Aug 12, 2024 13:16 IST

वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब (YouTube) अपने प्रीमियम यूजर्स के लिए एक नई "स्लीप टाइमर" सुविधा को टेस्ट कर रहा है। ये सुविधा उपयोगकर्ताओं को वीडियो प्लेबैक को स्वचालित रूप से रोकने की अनुमति देगी, अगर वे वीडियो देखते-देखते सो जाते हैं।

स्लीप टाइमर सुविधा कैसे काम करता है 

YouTube प्रीमियम यूजर्स इस सुविधा को सक्षम करने के लिए मोबाइल ऐप या वेब क्लाइंट पर वीडियो चलाते समय सेटिंग्स मेनू में जा सकते हैं। सेटिंग्स मेनू में, स्लीप टाइमर 10, 15, 20, 30, 45 या 60 मिनट के बाद प्लेबैक रोकने के विकल्प प्रदान करता है। वीडियो के अंत तक रोकने का विकल्प भी उपलब्ध है।

यह सुविधा वर्तमान में केवल YouTube प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है और एक प्रयोगात्मक सुविधा के रूप में लॉन्च की गई है। यूजर्स को पहले "Settings > Try experimental new features" पर जाकर प्रयोगात्मक सुविधाएं सक्षम करनी होंगी।

स्लीप टाइमर सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो सोते समय वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन पूरी रात वीडियो चलता रहने या डिवाइस की बैटरी को खत्म होने से बचना चाहते हैं

Published On:
Aug 12, 2024