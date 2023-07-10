scorecardresearch
Hyundai Exter हुई लॉन्च, Mini SUV लॉन्च करने का दावा

Hyundai ने अपनी धमाकेदार Exter को लॉन्च कर दिया है। कंपनी इसे Mini SUV होने का दावा कर रही है, कस्टमर इस कार को 11 हज़ार रूपए देकर बुक करवा सकते है, कार के सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग के साथ 26 से ज्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे और टॉप वैरिएंट में 40+ सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2023 16:01 IST
Hyundai Exter हुई लॉन्च

अब Hyundai ने Exter को लॉन्च कर Mini और Compact SUV सेगमेंट में धमाका कर दिया है। कंपनी ने इस कार की शुरुआती कीमत  5.99 लाख रुपए रखी है। कंपनी का दावा है कि सब 4-मीटर मिनी SUV सेगमेंट में ये भारत की पहली कार है, जिसके सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग के साथ 26 से ज्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे और टॉप वैरिएंट में 40+ सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। कार में डुअल डैशकैम और हिंग्लिश वॉइस कमांड सपोर्ट करने वाली होम-टू-कार, एलेक्सा के साथ 60+ ब्लूलिंक कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। कस्टमर्स इसे 11 हजार रुपए देकर बुक कर सकते हैं। भारत में एक्स्टर को 5 ट्रिम ऑप्शन EX, S, SX, SX(O) और SX (DT) के साथ लॉन्च किया गया है। एक्स्टर 6 सिंगल-टोन और तीन डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी।  भारत में कार का मुकाबला टाटा पंच, सिट्रोएन C3, रेनो काइगर, निसान मैगनाइट, मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स और इग्निस से होगा।

डैशकैम के साथ 2.31 इंच का LCD डिस्प्ले मिलेगा, जिसे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। डैशकैम फुल HD वीडियो रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट करता है। यूजर्स फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से तस्वीरें ले सकते हैं। डैशकैम से मल्टीपल रिकॉर्डिंग के लिए ड्राइविंग (नॉर्मल), इवेंट (सेफ्टी) और वेकेशन (टाइम लैप्स) जैसे अलग-अलग रिकॉर्डिंग मोड्स मिलते हैं। मिनी SUV सेगमेंट में एक्स्टर पहली कार होगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी कमांड के साथ होम टू कार (H2C) एलेक्सा मिलेगा। कार के अंदर कनेक्टेड फीचर्स सेफ्टी और सिक्योरिटी, रिमोट सर्विसेज, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स और वॉइस असिस्टेंस से जुड़े हैं। एम्बेडेड वॉइस कमांड बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी काम करते हैं। ये कमांड हिंग्लिश में भी हो सकते हैं। एक्स्टर का डैशबोर्ड ग्रैंड i10 नियोस और ऑरा में मिलने वाले डैशबोर्ड से मिलता-जुलता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एपल कारप्ले और हुंडई की ब्लूलिंक (BlueLink) कनेक्टेड कार टेक्नीक के साथ 8.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये यूनिट इन-बिल्ट नेविगेशन के साथ आती है। इसे 10 लोकल और दो ग्लोबल लैंग्वेज में कस्टमाइज किया जा सकता है।

कंपनी ने इस कार की शुरुआती कीमत  5.99 लाख रुपए रखी है

स्क्रीन डिजिटल क्लस्टर ड्राइव स्टेटिक्स, पार्किंग डिस्टेंस, ओपेन डोर, सनरूफ ओपन और साथ ही सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर डिस्प्ले जैसी डिटेल्स शेयर करेगी। कार का इंटीरियर स्टाइलिश और काफी स्पेसियश है। इंटीरियर को स्पोर्टी फील देने के लिए सीटों को 'एक्सटर' ब्रांडिंग के साथ सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री से कवर किया गया है। कार के डिजाइन एलीमेंट्स की बात करें तो इसके फ्रंट में एच-शेप्ड LED डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दी गई हैं, जो पतली ब्लैक स्ट्रिप से कनेक्टेड हैं। कंपनी ने कार में यूनीक डिजाइन वाली एक दम नई ग्रिल दी है। इस पर LED प्रोजेक्टर हेडलैंप मिलते हैं। ये प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दो स्क्वायर शेप्ड केस में कवर हैं। फ्रंट फेस को स्किड प्लेट्स और 'EXTER' बैज से पूरा किया गया है।

ब्लैक्ड-आउट व्हील आर्च में लगे डायमंड-कट अलॉय व्हील कार को स्पोर्टी लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल देखें तो कार में फ्लोटिंग रूफ डिजाइन, ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स और साइड बॉडी क्लैडिंग मिलती है। अनुमान है कि इसमें H-शेप्ड LED टेल लैंप्स और फंकी अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। हुंडई एक्स्टर को पावर देने के लिए 4 सिलेंडर के दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे। पहला 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड कप्पा पेट्रोल इंजन (E20 फ्यूल रेडी) होगा, जो हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस, i20 और ऑरा में दिया जाता है। यह इंजन 82bhp की पावर और 113nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (5MT) और स्मार्ट AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। दूसरा 1.2 लीटर का बाय-फ्यूल कप्पा पेट्रोल CNG इंजन होगा, जिसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ट्यून किया जाएगा।

कंपनी का दावा है कि सब 4-मीटर मिनी SUV सेगमेंट में ये भारत की पहली कार है

Jul 10, 2023