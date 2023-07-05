ये क्या कह गए केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ! कर दिया बड़ा एलान, अब 15 रूपए लीटर मिलेगा पेट्रोल

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 5, 2023 17:11 IST
केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने ऐसा बयान द‍िया है ज‍िससे हर कोई हैरानी जता रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 जुलाई को Rajsthan के Pratapgarh में 5600 करोड़ की पर‍ियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्‍होंने कांग्रेस पर जमकर न‍िशाना साधा। उन्‍होंने कहा क‍ि देश के आजाद हुए 75 साल हो गए। इनमें से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। लेक‍िन देश से गरीबी दूर नहीं हो पाई। इस दौरान उन्‍होंने क‍िसानों के आर्थ‍िक सशक्‍त‍िकरण पर भी बात की। उन्‍होंने कहा क‍िसान अब अन्‍नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेगें। उन्‍होंने बताया अगस्‍त में टोयोटा की गाड़‍ियां लॉन्‍च कर रहा हूं। नई आने वाली ये सभी गाड़‍ियां क‍िसानों की तरफ से तैयार क‍िये जाने वाले इथेनॉल से चलेंगी।

उन्‍होंने कहा क‍ि 60% इथेनॉल और 40% बिजली के आधार पर उसका एवरेज न‍िकलेगा। इसके बाद पेट्रोल का एवरेज 15 रुपये लीटर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया क‍ि देश में 16 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इम्‍पोर्ट होता है। इथेनॉल के उत्‍पादन से क्रूड का आयात कम होगा और ये पैसा क‍िसानों पर जाएगा। रोजगार पर बात करते हुए गडकरी ने कहा क‍ि ऑटोमोबाइल इंडस्‍ट्री का टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है। इसमें से साढ़े चार करोड़ युवाओं को रोजगार मिला हुआ है। वह द‍िन दूर नहीं जब यह इंडस्‍ट्री 10 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। तेज गत‍ि से व‍िकास होने के कारण भारत ने दुन‍िया में अलग पहचान बनाई ह।PM Modi के नेतृत्‍व में देश जल्‍द ही महाशक्‍त‍ि बनेगा। इस दौरान उन्‍होंने व‍िभ‍िन्‍न कामों का श‍िलान्‍यास, लोकापर्ण और शुभारंभ भी क‍िया।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 5, 2023