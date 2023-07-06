Harley Davidson बनेगी गेम चेंजर? Hero MotoCorp के शेयर में भी उछाल
Harley Davidson की पहली मेड-इन-इंडिया बाइक 'हार्ले-डेविडसन X440' की 4 जुलाई से बुकिंग शुरू हो गई है। कंपनी ने इसे 3 जुलाई को भारत में लॉन्च किया था। हार्ले-डेविडसन की ये एंट्री लेवल बाइक कंपनी की सबसे सस्ती और रोडस्टर क्रूजर बाइक है। मोटरसाइकिल के देसी 'हीरो' (Hero MotoCorp) ने अमेरिका के हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) के साथ मिलकर नई बाइक, X440 लॉन्च की है। कंपनी ने बाइक को तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 2.29 लाख रुपए (पेन इंडिया, एक्स-शोरूम) है। अमेरिकी कंपनी ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर इस बाइक को डेलवप किया है। दोनों कंपनी ने 2021 में पार्टनरशिप की घोषणा की थी। बाइक को राजस्थान के नीमराना में बनाया जाएगा। इसके बाद दुनियाभर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत में हीरो के डीलरशिप से इसकी बिक्री की जाएगी।
न्यू हार्ले-डेविडसन X440 में स्क्वॉयरिश फ्यूल टैंक, LED DRLs के साथ गोल हेडलाइट, हेडलाइट के ऊपर राउंड स्पीडो मीटर, चौड़े हैंडल बार के साथ इंडिकेटर्स और मिरर्स दिए गए हैं। हेडलाइट में रिंग जैसा LED प्रोजेक्टर दिया गया है, जिसके ऊपर हार्ले-डेविडसन लिखा हुआ है। हार्ले-डेविडसन X440 के फीचर्स की बात करें तो इसमें एंटी-लॉक ब्रैकिंग सिस्टम के साथ डुअल-चैनल ABS (फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक) दिया गया है। यह प्रीलोड-एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के साथ आती है। इसके साथ फ्रंट व्हील 18 इंच का है और रियर व्हील 17 इंच का है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ नेविगेशन, कॉल और मैसेज को मैनेज करने वाली एक TFT यूनिट दी गई है। इसके अलावा एक USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। हार्ले-डेविडसन X440 का मुकाबला रॉयल एनफील्ड 350 रेंज से है, जिसमें क्लासिक 350, हंटर और मेटियोर शामिल हैं। इसके अलावा होंडा CB 350 और CB 350 RS, बेनेली इम्पीरियल 400 और अपकमिंग ट्रायम्फ स्पीड 400 को भी ये बाइक टक्कर देगी।