Harley Davidson जल्द लॉन्च करेगी अपनी सबसे सस्ती बाइक ‘Sprint’, कीमत 5 लाख से कम

हार्ले-डेविडसन (Harley Davidson) मोटरसाइकिल के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी अपने इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में पहली बार एक किफायती एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल जोड़ने जा रही है, जिसका नाम Harley Davidson Sprint होगा। यह बाइक 2026 में बाजार में आएगी। इसकी कीमत 6,000 अमेरिकी डॉलर से कम यानी लगभग ₹5.23 लाख हो सकती है।

कंपनी के CEO जोचेन जिट्ज ने बताया कि इस बाइक पर 2021 से काम हो रहा है और अब यह फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। हालांकि लॉन्च की सही तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इसे EICMA 2025 मोटरसाइकिल शो में पहली बार शोकेस किया जाएगा।

CEO ज़िट्ज़ ने ये भी कहा कि Sprint बाइक Harley की विरासत और इमोशंस को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। यह कंपनी की बाकी बाइक्स की तरह पावरफुल तो होगी ही, लेकिन इसकी कीमत 6,000 डॉलर से नीचे रखने की कोशिश है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकें। यही वजह है कि इसमें कुछ फीचर्स कम हो सकते हैं, लेकिन राइडिंग एक्सपीरियंस शानदार रहने वाला है।

यह पहली बार नहीं है जब Harley Davidson ने बजट सेगमेंट में एंट्री की है। 2014 में कंपनी ने Street 750 लॉन्च की थी, जो भारत जैसे बाजारों को टारगेट करती थी। हालांकि, उस बाइक को उतनी सफलता नहीं मिली थी। इस बार कंपनी और भी मजबूत रणनीति के साथ उतरेगी ताकि ज्यादा ग्राहक जोड़ सके और बिक्री बढ़ाई जा सके।

‘Sprint’ बाइक खासकर युवाओं और पहली बार Harley खरीदने वालों को ध्यान में रखकर डिजाइन की जा रही है। यह हल्की, किफायती और दिखने में आकर्षक होगी। उम्मीद है कि इसका लुक मॉडर्न और एग्रेसिव होगा, जिससे यह कम उम्र के बाइक लवर्स को पसंद आए। Sprint के साथ-साथ हार्ले डेविडसन एक और नई बाइक की प्लानिंग भी कर रही है। हालांकि उस बाइक का नाम और जानकारी अभी सामने नहीं आई है।