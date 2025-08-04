scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारपिछले एक महीने में 5 स्टॉक्स ने किया सबसे ज्यादा नुकसान, पारस डिफेंस टॉप पर

पिछले एक महीने में 5 स्टॉक्स ने किया सबसे ज्यादा नुकसान, पारस डिफेंस टॉप पर

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कुछ शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा नुकसान कर दिया है। हम आपको आर्टिकल में टॉप 5 शेयर के बारे में बताएंगे जिसमें महीनेभर में सबसे ज्यादा गिरावट आई है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 4, 2025 14:43 IST
share crash

पिछले एक महीने में शेयर बाजार में गिरावट का दौर देखने को मिला है। निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स भी करीब 3-3% टूट चुके हैं। इस गिरावट का असर सिर्फ बड़े इंडेक्स पर ही नहीं, बल्कि अलग-अलग सेक्टरों के स्टॉक्स पर भी पड़ा है। कुछ कंपनियों के शेयर तो इतने गिरे हैं कि निवेशकों को एक महीने में ही भारी नुकसान झेलना पड़ा है।

सबसे ज्यादा गिरा पारस डिफेंस 

डिफेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी पारस डिफेंस का शेयर पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा टूटा है। इसका शेयर प्राइस 933.5 रुपये से घटकर 634.75 रुपये तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि स्टॉक में करीब 32.32% की गिरावट आई है। 

न्यूजेन सॉफ्टवेयर में भी बड़ी गिरावट

न्यूजेन सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स भी तगड़ी मार झेल रहे हैं। पिछले एक महीने में इस कंपनी का शेयर 1134.95 रुपये से घटकर 828.15 रुपये पर आ गया। शेयर में 27% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस साल 2025 में अब तक यह शेयर करीब 51% गिर चुका है।

किर्लोस्कर ब्रदर्स भी फिसले

पिछले महीने में किरलोस्कर ब्रदर्स का शेयर 21.6% गिरा है। इसका रेट 2,333.40 रुपये से गिरकर 1,829 रुपये रह गया है। साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें कुल मिलाकर 13.7% की गिरावट देखी गई है।

हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की चमक घटी 

टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर एक महीने में 19.7% टूटे हैं। इनका रेट 865.05 रुपये से घटकर 695 रुपये तक आ गया। कंपनी की मार्केट कैप अभी भी करीब 42,313 करोड़ रुपये के आस-पास है।

क्लीन साइंस में 18.5% की गिरावट

क्लीन साइंस भी इस गिरावट से नहीं बच पाया। इस कंपनी का शेयर एक महीने में 1486.40 रुपये से गिरकर 1,211 रुपये तक आ गया है। यानी इस शेयर में 18.5% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी की मार्केट कैप फिलहाल 12,868 करोड़ रुपये के करीब है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
