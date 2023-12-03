Rajasthan का CM कौन ? हाथ से निकल गयी सत्ता, BJP बढ़त के साथ आगे

Rajasthan का CM कौन ? हाथ से निकल गयी सत्ता, BJP बढ़त के साथ आगे
राजस्थान की राजनीति में बीते एक दशक में तेजी से उभरे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वे शख्स हैं जिन्होंने सियासत में कदम रखते ही बड़ी जीत हासिल की।
BJP ने Rajasthan में बाजी मार ली है। कांग्रेस के जादूगर गहलोत के पिटारे से निकला कोई भी नुस्खा इस बार काम नहीं आया है। बीजेपी अब राज्य में किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? ये चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से सीएम पद की रेस में ये चार नाम चल रहे हैं। पहला नाम है दीया कुमारी का जो विद्धानगर सीट से चुनाव लड़ रही है। दूसरा नाम चल रहा है अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ का। तीसरा नाम है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। वहीं चौथा नाम है राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का। झालावाड़ जिले की चारों सीटें 2018 में बीजेपी के खाते में गई थीं। इस बार भी वो करीब 22000 वोट से आगे चल रही हैं। माना जा रहा है कि कभी पार्टी आलाकमान को आंखें दिखा चुकीं वसुंधरा का विकल्प बीजेपी काफी समय से तलाश कर रही थी। विद्याधर नगर सीट पर दीया कुमारी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वो भी वसुंधरा राजे की तरह राजघराने से आती हैं। राजपूत नेताओं का यहां वर्चस्व रहा है। जातिगण समीकरण के हिसाब से भी वो फिट बैठती हैं। उनके लिए पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत के दामाद वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी तक का टिकट काट दिया। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मानना है कि दीया कुमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विकल्प हैं और भविष्य में प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। दीया कुमारी फिलहाल राजसमंद से सांसद हैं। पार्टी का उन्हें जयपुर लाना भी इस बात का संकेत देता है।
गजेन्द्र सिंह शेखावत राजस्थान के नेता है, उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया था। गजेन्द्र सिंह शेखावत बेदाग छवि के नेता है। वो फिलहाल जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रिय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सीएम पद की रेस में उनका नाम भी चल रहा है। बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार बालकनाथ के सामने कांग्रेस ने 36 वर्षीय पूर्व बीएसपी नेता इमरान खान को उतारा है। बालकनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उनके चुनाव प्रचार में खुद यूपी के सीएम योगी भी पहुंचे थे। उन्हें 'फ्यूचर सीएम' भी बताया जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में बीते एक दशक में तेजी से उभरे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वे शख्स हैं जिन्होंने सियासत में कदम रखते ही बड़ी जीत हासिल की। अपने पहले ही कार्यकाल में पीएम मोदी की कैबिनेट में जगह बनाई। इस बार बीजेपी ने उनको जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर उतारकर बड़ा दांव खेला है। वहीं उनका नाम भी सीएम पद की रेस से जुड़ी अटकलों में लगातार बना हुआ है। साफ छवि के नेता हैं। युवाओं में उनका क्रेज अब भी बरकरार है।