Hindustan Unilever Limited ने Tarun Bajaj को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किया नियुक्त

Hindustan Unilever Limited (HUL) ने Tarun Bajaj को कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। इस पद पर वे 1 दिसंबर 2023 से अगले 5 साल तक रहेंगे। बजाज 61 साल के हैं और हरियाणा कैडर के 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। नवंबर 2022 में रिटायर होने के समय वे भारत सरकार में रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। तरुण बजाज का भारत में GST लागू करने और इसके तहत टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज कलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने और टैक्स कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और इफिसिएंसी बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। HUL के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए जाने पर तरुण बजाज ने कहा, 'बदलते भारत के साथ कंपनी की सफलता बताती है कि उसने खुद को लगातार रीइन्वेंट किया है। मैं HUL बोर्ड में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारी को लेकर काफी उत्सुक हूं।

HUL के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नितिन परांजपे ने कहा, 'तरुण को देश की इकोनॉमिक पॉलिसी की बेहतर समझ है। उन्होंने भारत के प्रमुख फिस्कल इनिशिएटिव तैयार और लागू करने में अपना योगदान दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी में उनका एक्सपीरियंस निश्चिच रूप से HAL के बड़ा काम आने वाला है। आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी रहते हुए कोविड-19 के समय सरकार के इकोनॉमिक रिस्पॉन्स तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता और दूसरे राहत के उपाय शामिल हैं। इकोनॉमिक गवर्नेंस में काम करने के अलावा बजाज ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के चेयरमैन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के अलावा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बोर्ड मेंबर के तौर पर काम किया है। तरुण बजाज ने इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बतौर गवर्नर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत की ओर बतौर अल्टरनेट गवर्नर काम किया है।