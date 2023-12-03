जल्द रोलआउट होगा WhatsApp का सीक्रेट कोड फीचर!

WhatsApp जल्द ही 'सीक्रेट कोड' फीचर लेकर आने वाला है। यह फीचर यूजर्स के प्राइवेट चैट के लिए एक एक्सट्रा लेयर प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। इस फीचर के जरिए यूजर अपने प्राइवेट चैट को सीक्रेट कोड लगाकर लॉक कर पाएंगे। वॉट्सऐप ने अपने X हैंडल पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इस पोस्ट में सीक्रेट कोड फीचर को यूज करने की प्रोसेस भी शेयर की गई है। वॉट्सऐप ने पिछले साल पर्सनल चैट लॉक करने का फीचर लॉन्च किया था।

इस फीचर के जरिए चैट को लॉक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह स्मार्टफोन का ही पासवर्ड, फिंगर प्रिंट और फेस लॉक को यूज करता है। जबकि, 'सीक्रेट कोड' फीचर चैट को लॉक करने के लिए फोन के पासवर्ड के अतिरिक्त नया सीक्रेट कोड लगाने का ऑप्शन देता है। सीक्रेट कोड को अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और इमोजी का यूज करके जनरेट किया जा सकता है। मेटा की इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने कॉलिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए 'प्रोटेक्ट IP एड्रेस इन कॉल' फीचर रोल आउट कर दिया है। एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शन के साथ-साथ यह एक एक्सट्रा लेयर प्रोटेक्शन होगा।