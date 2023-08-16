BJP के ऑफर पर क्या कहा Sharad Pawar ने?
पवार ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने का काम किया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वह भयावह है। इस बीच चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग होने से भी सियासत गर्म है। बताया जा रहा है कि ये सीक्रेट मीटिंग पुणे में किसी बिजनेसमैन के बंगले पर हुई थी।
Maharashtra के कद्दावर नेता Sharad Pawar को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के ऑफर पर प्रतिक्रिया दी है।शरद पवार ने कहा कि इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक माहौल मोदी के पक्ष में नहीं है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में नहीं है। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन से जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकारों को अस्थिर किया। दिल्ली, झारखंड, बंगाल और अन्य राज्यो में बीजेपी सत्ता में नहीं है। पवार ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने का काम किया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसके उदाहरण हैं।
इस बीच चाचा शरद पवार और भतीजे Ajit Pawar के बीच सीक्रेट मीटिंग होने से भी सियासत गर्म है। बताया जा रहा है कि ये सीक्रेट मीटिंग Pune में किसी बिजनेसमैन के बंगले पर हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि बीजेपी ने शरद पवार को कैबिनेट मंत्री बनने का ऑफर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि अगर 2024 में पार्टी वापस सत्ता में आई तो उन्हें कृषि मंत्री का पद मिलेगा, या फिर उन्हें नीति आयोग का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है।