scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसSharad Pawar को केंद्र में मंत्री पद? Maharashtra की सियासत में अटकलबाजी

Sharad Pawar को केंद्र में मंत्री पद? Maharashtra की सियासत में अटकलबाजी

एक अखबार ने पृथ्वीराज चव्हाण के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता शरद पवार से अपना पक्ष साफ करने के लिए कह रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2023 15:13 IST
Sharad Pawar को केंद्र में मंत्री पद?
Sharad Pawar को केंद्र में मंत्री पद?

Maharashtra में सियासत फिर गरमा गई है। इसकी वजह एनसीपी चीफ Sharad Pawar और उनके भतीजे Ajit Pawar की सीक्रेट मीटिंग है। ये मीटिंग पिछले दिनों Pune में एक उद्योगपति के यहां हुई थी। दावा किया जा रहा है कि बैठक में शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजित पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। कांग्रेस नेता भी इस मुलाकात पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब इन अटकलों पर शरद पवार की बेटी Supriya Sule ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई ऑफर नहीं दिया गया।

advertisement

Also Read: राजद्रोह का कानून होगा खत्म, IPC में बड़े बदलाव

दरअसल, एक अखबार ने पृथ्वीराज चव्हाण के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक Jayant Patil को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता शरद पवार से अपना पक्ष साफ करने के लिए कह रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, मैं सीधा जवाब देती हूं, कोई ऑफर नहीं दिया गया। मुझे किसी ऑफर के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस क्या स्टेटमेंट दे रही है। पवार साहब और मैंने कोई बयान नहीं दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हम Rahul Gandhi और Soniya Gandhi से बात करेंगे। हम संसद में कांग्रेस के साथ बैठते हैं और उनके साथ रणनीति बनाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष Nana Patole ने कहा कि वे एनसीपी चीफ शरद पवार और अजित पवार के बीच होने वाली सीक्रेट मीटिंग मंजूर नहीं हैं।

Supriya Sule​​​​​​​ 
Supriya Sule 

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक Vijay Namdevrao Wadettiwar ने कहा, यह जानकारी सामने आ रही है कि Narendra Modi जी ने शर्त रखी है अजित पवार के सामने कि जब तक शरद पवार साथ नहीं आएंगे, तब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता Ashok Shankarrao Chavan ने कहा, शरद पवार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, उनके इस कदम से निश्चित तौर पर हर किसी के मन में संदेह पैदा होगा। शरद पवार ने साफ किया अपना रुख। वहीं, शरद पवार ने साफ कर दिया कि वे अपने स्टैंड पर कायम है। शरद पवार ने कहा कि हमारे कुछ साथियों ने अलग रुख अपनाया है।

Also Read: संसद में वित्त मंत्री का बड़ा बयान कहा आपका फैलाया रायता हम साफ कर रहे'; आप सपने दिखाते थे, हम सपने साकार करते हैं

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 16, 2023