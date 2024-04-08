scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसक्या Hafiz Saeed को जहर दे दिया गया, सोशल मीडिया पर चर्चा !

क्या Hafiz Saeed को जहर दे दिया गया, सोशल मीडिया पर चर्चा !

हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है और एक कट्टर इस्लामी आतंकी है जिसने मुंबई पर हमले कराए थे। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पहले भी पाकिस्तान में हमले हो चुके हैं और लेकिन वो हर बार बच निकलता है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 8, 2024 10:59 IST
दुर्दांत आतंकी हाफिज सईद
दुर्दांत आतंकी हाफिज सईद

दुर्दांत आतंकी Hafiz Saeed को लेकर Pakistan से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक बड़े अस्पताल में हाफिज सईद को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी खबरें पोस्ट की गई है। हालांकि हम किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन खबर ये है कि हाफिज सईद को जहर दिया गया है और वो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में पड़ा है।

advertisement

Also Read: Pinarayi Vijayan ने दूरदर्शन से 'The Kerala Story' का प्रदर्शन वापस लेने को कहा

हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है और एक कट्टर इस्लामी आतंकी है जिसने मुंबई पर हमले कराए थे। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पहले भी पाकिस्तान में हमले हो चुके हैं और लेकिन वो हर बार बच निकलता है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की फौज की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 8, 2024