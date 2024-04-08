क्या Hafiz Saeed को जहर दे दिया गया, सोशल मीडिया पर चर्चा !
हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है और एक कट्टर इस्लामी आतंकी है जिसने मुंबई पर हमले कराए थे। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पहले भी पाकिस्तान में हमले हो चुके हैं और लेकिन वो हर बार बच निकलता है।
दुर्दांत आतंकी Hafiz Saeed को लेकर Pakistan से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक बड़े अस्पताल में हाफिज सईद को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी खबरें पोस्ट की गई है। हालांकि हम किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन खबर ये है कि हाफिज सईद को जहर दिया गया है और वो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में पड़ा है।
