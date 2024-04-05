Pinarayi Vijayan ने दूरदर्शन से 'The Kerala Story' का प्रदर्शन वापस लेने को कहा

केरल के मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan ने गुरुवार को राज्य में 'The Kerala Story' का प्रसारण करने के Doordarshan के फैसले की निंदा की और सार्वजनिक प्रसारक से फिल्म की स्क्रीनिंग वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन को भाजपा और आरएसएस की "प्रचार मशीन" नहीं बनने देना चाहिए। दूरदर्शन ने घोषणा की है कि फिल्म का प्रसारण 5 अप्रैल को किया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में विजयन ने सार्वजनिक प्रसारक से फिल्म का प्रदर्शन वापस लेने को कहा और आरोप लगाया कि इससे लोकसभा चुनावों से पहले राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।

advertisement

Also Read: Maggi-Noodles की सेल्स के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज, NCDRC ने Nestle India के पक्ष में सुनाया फैसला

राष्ट्रीय समाचार प्रसारक

राष्ट्रीय समाचार प्रसारक को भाजपा-आरएसएस गठबंधन की दुष्प्रचार मशीन नहीं बनना चाहिए और ऐसी फिल्म को प्रदर्शित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आम चुनावों से पहले सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का प्रयास करती है। केरल नफरत फैलाने के ऐसे दुर्भावनापूर्ण प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करेगा। एक अलग बयान में सत्तारूढ़ सीपीआई(एम) ने दूरदर्शन से फिल्म का प्रसारण करने का अपना फैसला वापस लेने को कहा।

उच्च न्यायालय

पिछले साल केरल उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि फिल्म के ट्रेलर में किसी भी विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाया था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म की जांच की और पाया कि यह सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म पर अनौपचारिक प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले वर्ष जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो माकपा और कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया था।