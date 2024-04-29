scorecardresearch
US: अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में फैला एंटी इजरायल प्रोटेस्ट, अब तक 900 अरेस्ट

अमेरिका में इजरायल विरोधी प्रदर्शनों को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक बताया। उन्होंने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने इन प्रदर्शनों की तुलना नाजी जर्मनी से भी कर दी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 29, 2024 11:39 IST
America में Israel के खिलाफ और Gaza के समर्थन में प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। अमेरिकी स्टूडेंट्स गाजा पर इजरायल के हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 900 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने कैंपस परिसर में लगी जॉन हॉर्वर्ड की स्टैच्यू पर लगे अमेरिकी झंडे को हटाकर उसकी जगह फिलीस्तीन का झंडा लगा दिया।

Also Read: Indian Student Arrested in US: फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन में भाग लेने पर भारतीय मूल के छात्र गिरफ्तार

हॉर्वर्ड के प्रवक्ता

हॉर्वर्ड के प्रवक्ता ने इस घटना को यूनिवर्सिटी पॉलिसी का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इन प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉन्सन ने हालात संभालने के लिए नेशनल गार्ड्स को उतारने का सुझाव दिया था।

बाइडेन-नेतन्याहू ने क्या कहा?

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 29, 2024