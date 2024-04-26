Indian Student Arrested in US: फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन में भाग लेने पर भारतीय मूल के छात्र गिरफ्तार
गाजा के साथ एकजुटता में कई विरोध प्रदर्शनों ने अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रभावित किया है। विरोध प्रदर्शन न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। 24 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने घोषणा की थी कि शेष वर्ष के लिए सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
USA के विश्वविद्यालयों में Palestinians समर्थक प्रदर्शनों की लहर के बीच, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक भारतीय मूल के छात्र Achinthya Sivalingam को विश्वविद्यालय परिसर के भीतर हुए छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया है और विश्वविद्यालय से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके आचरण के कारण शिवलिंगम के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रिया लंबित है।
रिपोर्टों के अनुसार
रिपोर्टों के अनुसार, उसके साथ एक अन्य छात्र हसन सईद को भी गिरफ्तार किया गया, जब प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के प्रांगण क्षेत्र में टेंट लगा लिया था। विश्वविद्यालय की प्रवक्ता जेनिफर मॉरिल के अनुसार, दो स्नातक छात्रों को अवैध प्रवेश के लिए हिरासत में लिया गया था और अब उन्हें "तत्काल परिसर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।" प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों को "गतिविधि बंद करने और क्षेत्र छोड़ने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा विभाग की बार-बार चेतावनी के बाद हिरासत में लिया गया।"
विरोध प्रदर्शन
