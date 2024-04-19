Iran-Israel War: Air India ने 30 अप्रैल तक तेल अवीव से आने-जाने वाली सभी उड़ानें निलंबित कीं

Air India ने 19 अप्रैल को मध्य पूर्व में अस्थिर परिस्थितियों के कारण इस महीने के अंत तक तेल अवीव से सभी उड़ानें निलंबित करने की घोषणा की। एयरलाइन ने एक्स (औपचारिक रूप से ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "मध्य पूर्व में उभरती स्थिति के मद्देनजर Tel Aviv से हमारी उड़ानें 30 अप्रैल 2024 तक निलंबित रहेंगी। हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने इस अवधि के दौरान तेल अवीव से यात्रा करने के लिए बुकिंग की पुष्टि की है, पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट के साथ। हम दोहराना चाहते हैं कि एयर इंडिया में, हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।" एयरलाइन ने अपने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे अधिक जानकारी के लिए 011-69329333/011-69329999 पर अपने ग्राहक सेवा से संपर्क करें या अपनी वेबसाइट www.airindia.com पर जाएं। एक अलग पोस्ट में एयरलाइन ने भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति के कारण दुबई हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द करने की भी जानकारी दी।

दुबई से आने-जाने वाली उड़ानें रद्द

एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, "हमें यह बताते हुए खेद है कि दुबई हवाई अड्डे पर लगातार परिचालन व्यवधानों के कारण दुबई से आने-जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हम परिचालन फिर से शुरू होते ही प्रभावित ग्राहकों को उड़ानों में फिर से समायोजित करके उनकी यात्रा की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 21 अप्रैल 2024 तक यात्रा के लिए वैध टिकटों के साथ हमारी उड़ानों में बुक किए गए ग्राहकों को पुनर्निर्धारण पर एक बार की छूट और रद्दीकरण के लिए पूर्ण धन वापसी की पेशकश की जाएगी।" फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि ईरान पर इजरायली हमले के बाद हवाई क्षेत्र और हवाईअड्डे बंद होने के कारण शुक्रवार को एयरलाइनों ने ईरान के ऊपर से उड़ान के मार्ग को तुरंत बदल दिया, वैकल्पिक हवाईअड्डों की ओर रुख कर लिया या विमानों को उनके प्रस्थान बिंदुओं पर वापस भेज दिया।

इजरायली हमले से पहले

इजरायली हमले से पहले ही कई पश्चिमी और एशियाई एयरलाइनें ईरान और उसके हवाई क्षेत्र से दूरी बनाए हुए थीं। यह हमला ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के कुछ दिनों बाद हुआ था। जर्मनी की लुफ्थांसा ने क्षेत्र में जारी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तेहरान के लिए उड़ानों के निलंबन को महीने के अंत तक बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास एयरवेज ने कहा कि वह मध्य पूर्व के बारे में चिंताओं के कारण पर्थ और लंदन के बीच उड़ानों का मार्ग बदल रही है, तथा उसने ईरान के हवाई क्षेत्र से बचने के लिए सिंगापुर में ईंधन भरने के लिए स्टॉप भी जोड़ा है।