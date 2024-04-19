Air India 1 मई से Delhi-Dubai मार्ग पर A350 विमान शुरू करेगी
Air India 1 मई से Delhi-Dubai मार्ग पर अपने A350 विमान तैनात करेगी। एयरलाइन ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा, "AI995/996 के रूप में संचालित, विमान प्रतिदिन 20:45 बजे दिल्ली से रवाना होगा और 22:45 बजे दुबई पहुंचेगा।" वापसी की उड़ान अगले दिन 00:15 बजे दुबई से रवाना होगी और 04:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। सभी स्थानीय समय हैं।
A350 विमान
A350 विमान में बिजनेस में फुल-फ्लैट बेड के साथ 28 निजी सुइट, प्रीमियम इकोनॉमी में 24 सीटें और इकोनॉमी में 264 सीटें होंगी। एयर इंडिया ने इस साल A350 विमानों को शामिल करना शुरू किया और चालक दल के परिचित होने और नियामक अनुपालन उद्देश्यों के लिए घरेलू उड़ानों के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। एयरलाइन ने 40 A350 विमानों का ऑर्डर दिया है और उनमें से चार इसके बेड़े में हैं। वर्तमान में, एयर इंडिया पांच भारतीय शहरों से दुबई के लिए प्रति सप्ताह 72 उड़ानें संचालित करती है, जिनमें से 32 उड़ानें दिल्ली से हैं।