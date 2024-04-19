scorecardresearch
Air India 1 मई से Delhi-Dubai मार्ग पर A350 विमान शुरू करेगी

एयरलाइन ने 40 A350 विमानों का ऑर्डर दिया है और उनमें से चार इसके बेड़े में हैं। वर्तमान में, एयर इंडिया पांच भारतीय शहरों से दुबई के लिए प्रति सप्ताह 72 उड़ानें संचालित करती है, जिनमें से 32 उड़ानें दिल्ली से हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 19, 2024 10:43 IST
एयर इंडिया 1 मई से दिल्ली-दुबई मार्ग पर अपने ए350 विमान तैनात करेगी

Air India 1 मई से Delhi-Dubai मार्ग पर अपने A350 विमान तैनात करेगी। एयरलाइन ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा, "AI995/996 के रूप में संचालित, विमान प्रतिदिन 20:45 बजे दिल्ली से रवाना होगा और 22:45 बजे दुबई पहुंचेगा।" वापसी की उड़ान अगले दिन 00:15 बजे दुबई से रवाना होगी और 04:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। सभी स्थानीय समय हैं।

A350 विमान

A350 विमान में बिजनेस में फुल-फ्लैट बेड के साथ 28 निजी सुइट, प्रीमियम इकोनॉमी में 24 सीटें और इकोनॉमी में 264 सीटें होंगी। एयर इंडिया ने इस साल A350 विमानों को शामिल करना शुरू किया और चालक दल के परिचित होने और नियामक अनुपालन उद्देश्यों के लिए घरेलू उड़ानों के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। एयरलाइन ने 40 A350 विमानों का ऑर्डर दिया है और उनमें से चार इसके बेड़े में हैं। वर्तमान में, एयर इंडिया पांच भारतीय शहरों से दुबई के लिए प्रति सप्ताह 72 उड़ानें संचालित करती है, जिनमें से 32 उड़ानें दिल्ली से हैं।

Abhishek
Apr 19, 2024