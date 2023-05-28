scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसजंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा, बजरंग पुनिया बोले हमें गोली मार दो, हिरासत में पहलवान

जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा, बजरंग पुनिया बोले हमें गोली मार दो, हिरासत में पहलवान

एक तरफ जहां पर पूरे देश के लिए एक अहम दिन माना जा रहा है वहीं पर पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों की ओर से कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद भवन के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी है। नई संसद भवन की ओर जाते वक्त पहलवानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और प्रदर्शन कर संसद भवन की ओर रवाना हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पहलवान प्रदर्शनकारी पुलिस के बीच जमकर झड़प देखी गई।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 28, 2023 13:31 IST
जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा
जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा

एक तरफ जहां पर पूरे देश के लिए एक अहम दिन माना जा रहा है वहीं पर पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रीय राजधानी Delhi के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों की ओर से कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी से कुछ ही देर पहले PM Narendra Modi ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तमाम कई नेता मंत्री मौजूद है।

advertisement

Also Read: नए संसद पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने कही बड़ी बात

अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद भवन के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी है। नई संसद भवन की ओर जाते वक्त पहलवानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और प्रदर्शन कर संसद भवन की ओर रवाना हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पहलवान प्रदर्शनकारी पुलिस के बीच जमकर झड़प देखी गई। इस दौरान पुलिस ने कई पहलवान सहित प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। पहलवान Bajarang Puniya ने कहा है कि क्या यह लोकतंत्र है, यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की जा रही है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा हैं। हमें गोली मार दो।

पहलवान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच जमकर झड़प
पहलवान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच जमकर झड़प

वहीं पर दूसरी तरफ Sakshi Malik को भी हिरासत में ले लिया गया है। महापंचायत हरियाणा उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्य के किसान शामिल होंगे। इसके चलते दिल्ली पुलिस ने सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड भी कर दी है। दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय के सभी एंट्री और एग्जिट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि केंद्र सचिवालय पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जानकारी के मुताबिक सिंघु बॉर्डर पर एक स्कूल में अस्थाई जेल भी बनवा दी गई है। महिला महापंचायत नई संसद के सामने दोपहर में होनी है। किसान नेता Kuldeep Kharar ने कहां है कि जब तक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष Brij Bhushan Singh की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हरियाणा में सभी टोल को फ्री कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने रविवार सुबह से ही किसान और महिलाओं की घेराबंदी शुरू कर दी है। हिसार, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जींद, मुंडका, अंबाला सहित कई जगह में खाप प्रतिनिधि और किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। अंबाला में किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। कई नेता घरों में नजरबंद कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में सभी टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। महापंचायत की ओर  जाने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। वहीं पर विनेश फोगाट ने बड़ा-बयान देते हुए कहां है कि आज भारत के इतिहास में एक चीज दर्ज होने वाली है इसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूं। देश की बेटियों के मान सम्मान और इज्जत को रोन्द कर प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है।

advertisement

Also Read: PM मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन, विधि विधान से सेंगोल स्थापित

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 28, 2023