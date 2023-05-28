PM मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन, विधि विधान से सेंगोल स्थापित

scorecardresearch
PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। ये उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार, हवन-पूजन के साथ पूरा किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में सेंगोल को स्थापित किया। सेंगोल स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वधर्म प्रार्थना में हिस्सा लिया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 28, 2023 11:57 IST
PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। ये उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार, हवन-पूजन के साथ पूरा किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में सेंगोल को स्थापित किया।सेंगोल स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वधर्म प्रार्थना में हिस्सा लिया। सर्वधर्म प्रार्थना में दौरान अलग धर्म जैसे बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, सनातन समेत कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने भारत की इस नई पहचान के लिए पूजा-अर्चना की। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। जिसके बाद धीनम के पुजारियों ने उन्हें राजदंड सौंपा। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष Om Birla, कैबिनेट मंत्रियों के साथ BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन के बाद देशवासियों को Twitte के जरिेए बधाई दी और लिखा कि आज का दिन  सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नए संसद, हमें गर्व और उम्मीदों की अनुभूति कराती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दिव्य और भव्य इमारत जन-जन के सशक्तिकरण के साथ ही, राष्ट्र की समृद्धि नई दिशा, गति और शक्ति देगी।

अब ये भी जान लीजिए सेंगोल है क्या ?
सेंगोल शब्द तमिल भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है संपदा से संपन्न। चोल वंश से ही इसका महत्व है। ये राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। जिसे राजपुरोहित राजा को देते थे। आजादी में सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना।

